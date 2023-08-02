"Не ожидали такого успеха": компания создала пиво из переработанной воды из душа (фото)

Пиво безопасно для употребления благодаря ряду процедур, включающих микрофильтрацию и ультрафиолетовое излучение, и призвано привлечь внимание к проблеме нехватки и повторного использования воды.

В США калифорнийская компания Epic Cleantec использовала свой опыт переработки воды для создания пива из сточных вод жилого дома в Сан-Франциско. Однако хмельной напиток еще не поступил в продажу. Об этом пишет UPI.

Компания Epic Cleantec, занимающаяся очисткой воды в Сан-Франциско, совместно с Devil's Canyon Brewing Co. создала пиво Epic OneWater Brew в стиле кельш, приготовленное на основе переработанной воды из душевых, раковин и стиральных машин в 40-этажном элитном жилом доме Fifteen Fifty.

"Здания во всем мире используют 14% всей питьевой воды. Почти ни один из жилых домой не использует эту воду повторно — вот что мы пытаемся изменить", — заявил CNN Аарон Тартаковски, генеральный директор и соучредитель компании Epic Cleantec.

В настоящее время пиво не продается Фото: Reddit

В настоящее время пиво не продается, поскольку правила запрещают использовать переработанные сточные воды в коммерческих напитках, но оно пользовалось большим успехом на конференции, посвященной технологиям устойчивого развития зданий.

"В итоге мы выпустили чуть более 7000 банок, но не в качестве коммерческого продукта, а в качестве образовательного мероприятия. Это было сделано для того, чтобы по-новому рассказать историю повторного использования воды. Но, честно говоря, мы не ожидали такого успеха и того огромного отклика, который мы увидели", — сказал Тартаковский.

По словам Тартаковского, в настоящее время компания ведет переговоры с другими пивоваренными заводами по всему миру.

"У нас есть много людей, которые просят сделать их еще больше, просто потому, что помимо того, что это интересная экологическая история, пиво на самом деле очень вкусное", — добавил он.

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