Риэлтора оштрафовали на 20 тысяч долларов за то, что он выпил молоко в доме клиента (фото)

Майк Роуз во время показа одного из домов выпил молоко прямо из упаковки. Продавцы узнали об этой ситуации когда просмотрели видеозапись с камеры наблюдения, спрятанной в доме.

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Агент по недвижимости Майк Роуз из Британской Колумбии (Канада) был оштрафован на 20 тысяч долларов за то, что выпил молоко из емкости во время показа дома своего клиента. Об этом пишет North Shore News.

Риэлтор приехал в дом в 2022 году, чтобы показать его потенциальным покупателям. В конце концов ему захотелось пить, и он стал искать в холодильнике что-нибудь попить. Не найдя воды, он решил выпить молоко прямо из упаковки. Продавцы узнали об этой ситуации, когда просмотрели видеозапись с камеры наблюдения, спрятанной в доме.

Роуз не спросил разрешение у своих клиентов и не предложил заменить молоко после инцидента.

В последний день показов дома продавцы спросили Роуза, не хочет ли он чем-нибудь поделиться с ними. Он якобы переспросил про молоко.

Другие клиенты также отказались от услуг Роуза в качестве своего агента Фото: CBC

После этого продавцы запретили мужчине возвращаться в их дом, а затем опубликовали в интернете видеозапись того, как он пьет молоко. Другие клиенты также отказались от услуг Роуза в качестве своего агента.

Риэлтор, который сейчас работает в другой брокерской компании, заявил, что такое поведение было для него несвойственно. По его словам, это было связано с тем, что он принимал новое лекарство, которое вызывало у него сильную жажду, и находился в состоянии сильного стресса.

В соответствии с решением о согласии, Роуз согласился выплатить дисциплинарный штраф в размере 20 000 долларов США, а также 2500 долларов США в качестве расходов на принудительное взыскание.

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