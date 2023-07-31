Рієлтора оштрафували на 20 тисяч доларів за те, що він випив молоко в будинку клієнта (фото)

Майк Роуз під час показу одного з будинків випив молоко прямо з упаковки. Продавці дізналися про цю ситуацію, коли переглянули відеозапис з камери спостереження, захованої в будинку.

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Агент з нерухомості Майк Роуз із Британської Колумбії (Канада) був оштрафований на 20 тисяч доларів за те, що випив молоко з упаковки під час показу будинку свого клієнта. Про це пише North Shore News.

Рієлтор приїхав у будинок у 2022 році, щоб показати його потенційним покупцям. Зрештою йому захотілося пити, і він став шукати в холодильнику що-небудь попити. Не знайшовши води, він вирішив випити молоко прямо з упаковки. Продавці дізналися про цю ситуацію, коли переглянули відеозапис із камери спостереження, захованої в будинку.

Роуз не запитав дозволу у своїх клієнтів і не запропонував замінити молоко після інциденту.

В останній день показів будинку продавці запитали Роуза, чи не хоче він чимось поділитися з ними. Він нібито перепитав про молоко.

Інші клієнти також відмовилися від послуг Роуза як свого агента Фото: CBC

Після цього продавці заборонили чоловікові повертатися в їхній будинок, а потім опублікували в інтернеті відеозапис того, як він п'є молоко. Інші клієнти також відмовилися від послуг Роуза як свого агента.

Рієлтор, який зараз працює в іншій брокерській компанії, заявив, що така поведінка була для нього невластивою. За його словами, це було пов'язано з тим, що він приймав нові ліки, які викликали в нього сильну спрагу, і перебував у стані сильного стресу.

Відповідно до рішення про згоду, Роуз погодився виплатити дисциплінарний штраф у розмірі 20 000 доларів США, а також 2500 доларів США як витрати на примусове стягнення.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонера змусили знести особняк вартістю 3 млн фунтів. Міська рада доручила мільйонерові Гарету Вілсону, який керує відомою аукціонною фірмою Wilson's Auctions, знести маєток своєї мрії і відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

Також стало відомо, що чоловік отримав штраф за залишені пляшки поруч зі сміттєвим баком. Ніл Робінсон не помітив застережливий знак, коли залишив пакет із пляшками поруч із забитим по вінця сміттєвим баком.