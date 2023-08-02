Пробирались по воде: пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви (видео)

Район, в котором проживали Пауло и Мае Падилья, был затоплен после двух тайфунов, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.

Жених с невестой на Филиппинах пробрались через паводковые воды, чтобы провести свадебную церемонию в храме. Церковь оказалась частично затоплена из-за тайфунов, которые обрушились на страну. Об этом пишет The Guardian.

В день свадьбы Пауло и Маэ Падилья паводковые воды поднялись выше уровня колена. Все дороги в их районе были затоплены. Их провинция Булакан, расположенная в регионе Центральный Лусон на Филиппинах, пострадала от непрекращающихся дождей, вызванных двумя тайфунами.

Издание отмечает, что пара была полна решимости провести свой день так, как они запланировали.

"Даже если наш автомобиль будет тонуть, мы все равно хотим выстоять, лишь бы приехать на церемонию", — рассказал жених.

Шлейф платья невесты промок, а плитка исторической церкви Барасоаин погрузилась в воду Фото: The Guardian

К удивлению супругов, гостям удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.

"Каким же высоким было наводнение, через которое нам пришлось пройти, чтобы выйти из своих домов. На самом деле нет ничего невозможного. Господь сделал все невозможное возможным в этот день", — сказала невеста.

На видеозаписи видно, как Мэй идет к алтарю, видно, что шлейф ее платья промок, а плитка исторической церкви Барасоаин погрузилась в воду. Эти кадры были показаны в местных новостях и получили широкое распространение в социальных сетях, где многие похвалили Пауло и Мэй за упорство вопреки трудностям.

Булакан — одна из многих провинций Филиппин, сильно пострадавших от непрекращающихся дождей, вызванных сначала тайфуном Доксури, а затем юго-западным муссоном, усиленным тайфуном Фалькон.

По данным Национального совета по уменьшению опасности стихийных бедствий, по всей стране в 13 регионах пострадало около 2,47 млн человек. Имеются случаи гибели людей, в том числе 26 человек погибли в результате опрокидывания перегруженного парома на фоне сильного ветра.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.