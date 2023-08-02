Победительница лотереи оказалась "заложницей" своего приза из-за малоизвестного закона

Хильда Макмиллен не может забрать выигранные ею деньги из-за нарушений правил безработицы. Кроме женщины свой приз не смогли получить еще около 70 человек.

82-летняя Хильда Макмиллен из США, выигравшая в лотерею, рассказала, что оказалась "заложницей" своего выигрыша благодаря одному малоизвестному закону. Об этом пишет Daily Star.

Американка была вне себя от счастья, когда выиграла 1000 долларов в лотерею во Флориде, но ей не дали забрать деньги.

"Боже мой, я была в восторге! В тот момент мне нужны были деньги", — сказала женщина.

Однако пенсионерка была сбита с толку, когда выигрыш не поступил на ее банковский счет, и ей сообщили, что ей отказано в получении денег в связи с нарушением правил безработицы.

Издание отмечает, что победители лотереи сообщили, что Департамент экономических возможностей (Department of Economic Opportunity, DEO) не позволил им получить свои деньги, если им переплатили пособие по безработице.

Макмиллен, ранее работавшая в отеле Double Tree, рассказала, что получила выплату в начале пандемии, когда ее компания по организации праздников прекратила предоставлять свои услуги. Позже американка получила письмо, в котором говорилось, что ей переплатили около 198 долларов. Она их тут же вернула.

"Моя невестка помогла мне, и мы сразу же отправили письмо. И на этом все закончилось, больше я ничего не слышала, пока не выиграла в лотерею", — рассказала Хильда.

Женщина выиграла 1000 долларов в лотерею во Флориде Фото: WFTS

По словам Макмиллен, на проблему обратили ее внимание уже после того, как она пришла получать свой приз.

"Они сказали мне, что не собираются мне платить. Потому что у меня была переплата по безработице. Я говорю, что не могу в это поверить, говорю, я уже заплатила. Пришлось почти три часа добираться до DEO, женщина была очень мила, но ничем не смогла нам помочь. Они держали меня в заложниках из моих собственных денег. Мои 1000 долларов лежали в бюро по безработице, и никто ничего не делал", — добавила пенсионерка.

Макмиллен не единственная, кого постигла подобная участь — по данным WFTS, около 70 человек рассказали похожие истории.

Ранее Фокус сообщал, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

Также стало известно, что в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн. Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз.