Отправились в поход: мать криком спасла 8-летнюю дочь от нападения пумы

Семья отправилась на отдых, где их дочь была атакована диким животным. Расследование продолжается, поскольку нападения пум случаются очень редко.

В американском штате Вашингтон 8-летняя девочка подверглась нападению пумы, когда она вместе с семьей отдыхала в Олимпийском национальном парке. На помощь ребенку тут же пришла мать, она начала громко кричать, напугала зверя своими криками и в итоге прогнала его. Об этом пишет FOX News.

Представители парка сообщили, что нападение произошло около 18:30 в субботу в районе озера Анхелес. Девочка была в кемпинге со своей семьей, когда на нее напала пума.

По словам официальных лиц, мать девочки закричала на пуму, и та покинула территорию.

Сотрудники парка немедленно отреагировали на нападение и оказали помощь девочке, которая получила лишь незначительные травмы. Семья была сопровождена обратно к тропе, а ребенок был доставлен в больницу для обследования.

"В связи с чрезвычайным характером этого инцидента мы закрываем район озера Анжелес и несколько троп поблизости. Из соображений предосторожности тропа Лейк-Анджелес, тропа Хизер-Парк, тропа Свитчбэк и вся тропа Клаххейн-Ридж закрыты до дальнейшего уведомления", — сказал биолог дикой природы Олимпийского национального парка Том Кэй.

Сотрудники правоохранительных органов парка и специалисты по дикой природе были направлены к озеру Анжелес, чтобы выследить пуму и убить ее. Сотрудники проведут некропсию и определят, смогут ли они найти причину нападения дикого зверя, поскольку такие случаи очень редки.

Олимпийский национальный парк считается территорией пум, поэтому посетителям рекомендуется не путешествовать в одиночку, не брать с собой домашних животных и держать детей в пределах видимости.

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