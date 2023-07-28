Булочки каждый день: британка кормит одну и ту же "семью" лисиц в течение 25 лет (видео)

Шэрон Хьюз уже долго время бросает пушистым зверям на завтрак лакомства вроде булочек с колбасой. Женщина не только кормит животных, но и заботится об их здоровье.

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56-летняя жительница Великобритании Шэрон Хьюз стала своего рода интернет-сенсацией благодаря стае очаровательных лисиц, которые вот уже 25 лет каждый день появляются на пороге ее дома, чтобы перекусить. Об этом пишет Oddity Central.

Женщина принимает лис рядом со своим жильем в Ист-Килбрайде (Южный Ланаркшир, Шотландия) уже четверть века, но благодаря таким социальным сетям, как TikTok и Instagram, она теперь может поделиться этим ежедневным ритуалом кормления со всем миром.

Один из роликов британки, где она бросает пушистым зверям на завтрак лакомства вроде булочек с колбасой, недавно привлек такое внимание, что британские СМИ связались с ней, чтобы узнать всю ее историю. Ролик набрал более миллиона лайков в Instagram.

По всей видимости, все началось 25 лет назад, когда в ее саду появилась пара лисиц. Она бросила им что-нибудь поесть, и на следующий день они вернулись за добавкой. Шэрон говорит, что сейчас у нее уже четвертое поколение лисиц. Восемь любопытных и голодных животных, которые приходят к ней каждый день, за исключением двух месяцев в период спаривания.

Ролик привлек внимание многих людей со всего мира

"У нас уже четвертое поколение лисиц. Я помню, как кормила их прабабушек и прадедушек. Несколько лет назад я начала выкладывать видеозаписи кормления лис, и теперь получаю сообщения со всего мира", — рассказала Шэрон Хьюз в интервью The Mirror.

Любимым лакомством лис на завтрак являются сосиски и булочки, но, по словам британки, они едят практически любую оставшуюся еду — от пиццы и китайской еды на вынос до вареных яиц.

"Ни одна еда не попадает в мусорное ведро, когда они рядом, это уж точно", — добавила 56-летняя женщина.

Издание отмечает, что скорее всего лисы устроили свою нору в лесу неподалеку от дома Хьюз и появляются на ее крыльце, как только она их зовет. Шэрон настолько хорошо знакома с каждым из своих пушистых друзей, что узнает их мгновенно и даже придумала им имена, основанные на их физических особенностях и повадках.

Британка всегда внимательно наблюдает за животными Фото: коллаж Фокус

Помимо того, что женщина ежедневно предлагает им лакомства, она также заботится о здоровье лисиц. Британка всегда внимательно наблюдает за животными и, посоветовавшись с местным ветеринаром, кладет в еду специальные обезболивающие и лекарственные препараты. В свою очередь, лисы выражают свою благодарность, время от времени принося Шэрон подарки.

"Лисы очень дружелюбны и часто приносят нам подарки, например, мышей, которых они оставляют на пороге дома", — сказала Хьюз.

Ранее Фокус сообщал, что "самый большой кот" в мире стал еще больше. Домашний любимец по кличке Кефир вырос настолько, что теперь может открывать дверь и выходить в сад. Белое пушистое животное часто принимают за собаку из-за его длинного туловища и больших лап.

Также стало известно, что кот огромных размеров, который играет с игрушками только для собак, напугал ветеринара. Домашнее животное Лауры Кей выросло настолько большим, что стало эквивалентным взрослому самцу рыси, а его вес составляет внушительные 11 кг. Вместе женщина и ее питомец набрали более 300 000 подписчиков в TikTok.