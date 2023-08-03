"Это так сюрреалистично": женщина случайно стала миллионером после дня рождения

Австралийка отпраздновала день рождение и несколько дней не знала про выигранные деньги, ведь лотерейный билет лежал в почтовом ящике. Теперь она собирается осуществить мечту и помочь семье.

Женщина из Австралии выиграла более миллиона фунтов стерлингов в лотереи, при этом даже не покупая выигрышный билет. Это изменило ее жизнь. Об этом пишет издание The Sun 2 августа.

Речь идет о жительнице полуострова Йорк, которая недавно отмечала свой день рождения. Родственники положили лотерейный билет в поздравительную открытку, но несколько дней она пролежала в почтовом ящике.

"Я отпраздновала свой день рождения в выходные, и нас не было весь день. Только после того, как мы все вернулись домой, я решила открыть свои подарки всей семьей", — говорится в сообщении.

Женщина не осознает, что она провела несколько дней в качестве миллионера и даже не догадывалась об этом.

Когда лотерейный билет был обнаружен, имениннице показалось, что она выиграла 20 долларов, после чего оказалось, что это 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Она сразу же принялась звонить родственникам, чтобы поблагодарить их за подарок и обрадовать, но они до последнего думали, что она обманывает их.

"Это так сюрреалистично. Какой отличный подарок на день рождения. Этот билет — подарок, поэтому мы с нетерпением ждем возможности вернуть его нашим семьям", — говорится в сообщении.

Австралийка отметила, что победа изменила ее жизнь и планирует помочь своей семье на полученные деньги. В течении следующих нескольких лет она планирует купить большой дом, где планирует жить.

Напомним, 28 июля сообщалось, что женщина сорвала джекпот на день рождения мужа и начала кричать от радости. Речь идет о 46-летней Кристин Мураский и теперь она и ее муж Скотт могут не беспокоиться о деньгах после своего выхода на пенсию.