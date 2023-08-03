"Идеальный шторм" помог мужчине выиграть крупную сумму в лотерею (видео)

Закари Шарп уверен, что удачное стечение обстоятельств и погодные условия помогли выиграть ему самый крупный приз в его жизни.

Закари Шарп из Северной Каролины, США, приписал свой выигрыш в лотерею в размере 100 000 долларов "идеальному шторму", состоящему из концерта Post Malone, перерыва в туалете и сильной грозы. Об этом пишет UPI.

Мужчина из Томасвилла рассказал представителям образовательной лотереи Северной Каролины, как поездка с семьей в Шарлотт на концерт Post Malone стала для него судьбоносной.

По его словам, гроза вызвала длительную задержку во время выступления, в результате чего дорога домой оказалась более поздней, чем предполагалось. По словам Шарпа, он остановился у магазина Sheetz на South Main Street в Лексингтоне, чтобы его дети могли воспользоваться туалетом.

"Мы остановились, чтобы они могли воспользоваться туалетом. Я купил пару билетов и начал стирать защитные поля", — сказал он.

На первом билете Шарп выиграл 300 долларов, а второй принес американцу приз в 100 000 долларов Фото: UPI

На первом билете Шарп выиграл 300 долларов, а второй принес американцу приз в 100 000 долларов.

"Когда я увидел сумму выигрыша, я чуть не потерял сознание. Я буквально потерял дар речи. Мы все были в шоке", — вспоминает американец.

По его словам, обстоятельства выигрыша делают его еще более невероятным.

"Я думаю обо всех факторах, которые сыграли свою роль в том, что я оказался в этом магазине. Это был идеальный шторм", — сказал он.

По словам победителя, выигранные им деньги пойдут на оплату учебы, оплату счетов и откладывание денег на черный день.

"Это был замечательный день.Один из лучших дней в моей жизни", — сказал Шарп.

Ранее Фокус сообщал, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

Также стало известно, что победительница лотереи оказалась "заложницей" своего приза из-за малоизвестного закона. Хильда Макмиллен не может забрать выигранные ею деньги из-за нарушений правил безработицы. Кроме женщины свой приз не смогли получить еще около 70 человек.