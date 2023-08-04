10 тысяч игрушек и кукол: отец 4 сыновей открыл дома собственный музей секса (фото)

Заинтересованность к эротике у Андраша Баголи появилась еще в 11 лет. Спустя несколько десятилетий он исполнил свою мечту и собрал уникальную коллекцию, а семья во всем его поддерживает.

56-летний житель Канады превратил свой дом в секс-музей и собрал коллекцию из 10 тысяч винтажных игрушек и кукол. Об этом пишет издание Mirror.

У Андраша Баголи четверо детей, но это не помешало ему превратить свой домашний офис в подобие секс-музея, в котором собраны коллекции того, что ему удалось собрать за свою жизнь. Стоимость таких экспонатов по его оценкам уже превышает 44 тысячи долларов.

Если ранее это было увлечение для себя, то сейчас житель Ванкувера хочет показать свое хобби общественности, ведь история секса должна остаться в памяти.

В Канаде мужчина превратил домашний офис в музей секса Фото: Mirror

Домашний музей секса: начало увлечения

Началось его увлечение в 11 лет, когда он украл эротический брелок своего отца.

"Я украл брелок, на котором была голая дама, из ящика его (отца, ред.) комода, когда его не было дома, и он у меня все еще есть", — говорится в сообщении.

С того момента он решил, что хочет в будущем путешествовать по миру и собирать предметы, которые являются частью мира секса, а также фиксировать, как индустрия и отношение к эротике будет меняться в течении всех лет. Так и произошло.

В раннем возрасте родители отправили его работать, чтобы научить мужчину трудо-этическим ценностям. В одном из магазинов у него появился доступ к журналам для взрослых, что лишь больше его увлекло и очарование продолжало расти.

"Моя сестра продавала новинки для взрослых в начале восьмидесятых годов, когда мне было 12 или 13 лет, и я брал у нее несколько вещей, среди которых был и вибратор — я был одержим всей эротикой. В возрасте 15 или 16 лет я умолял одолжить видеозаписи у своего босса, который, как мы все подозревали, был качающимся холостяком. Я просто был так увлечен наготой и сексом. Мне было очень любопытно, что продолжалось, когда я был старше — в свой 18-й день рождения я встретил порнозвезду Мэрилин Чемберс", — рассказывает о своем увлечении Андраш Баголи.

В сети мужчина достаточно популярен и пользователи знают его как "коллекционер секса".

Домашний музей секса: отношение родных и близких

Супруга мужчины поддерживает своего возлюбленного в деле его жизни и даже участвует в этом. Она часто помогает ему исследовать новые находки.

У пары также есть 4 сына, которые выросли в этой атмосфере. Они сами считают увлечение отца интересным и совершенно не стыдятся. Более того, 56-летний мужчина считает, что это сделало их невероятными джентельменами и они знают, как относиться к женщинам с уважением.

Домашний музей секса: любимые игрушки

У Андраша Баголи есть в коллекции любимые игрушки и речь о наборе фаллоимитаторов из Японии 1700-х годов, но в будущем он хочет добавить в коллекцию уникальную секс-куклу, которая больше не производится.

"У меня есть сотни и сотни винтажных секс-игрушек, секс-кукол и порнографических фильмов, а также эротические фотографии и книги, эротическое народное искусство, эротические картины, эротические странности — вы называете что-то, а у меня это уже есть. Я думаю, что моя коллекция заставила меня более открыто говорить о сексе и порнографии с моими детьми — я рассказывал им с раннего возраста, как рождаются дети, и хотел, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно", — продолжил мужчина.

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