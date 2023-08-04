Секрет успеха: мужчина увеличил свой выигрыш в лотерею с 500 долларов до 1 миллиона

Ванг Ча решил потратить часть своего первого выигрыша в лотерею на новые билеты. Мужчина был дома, когда на одном из них увидел выигрыш в 1 миллион долларов.

В США мужчина по имени Ванг Ча из Калифорнии, выигравший 500 долларов в лотерею, использовал часть своих денег для покупки других билетов с защитнім экраном для стирания. Он потратил 300 долларов, но выиграл 1 миллион. Об этом пишет UPI.

Американец рассказал представителям Калифорнийской лотереи, что выиграл первый денежный приз по лотерейному билету California 200X и решил использовать часть полученных денег из своего выигрыша для покупки 30 лотерейных билетов Xtreme Multiplier в магазине Mike's Liquors в Сакраменто.

"Я решил купить целую стопку, каждый по 10 долларов. Я пошел на работу, стер, наверное, около 20 из них, вернулся домой и разобрался с остальными", — сказал Ча.

Американец был дома, когда на одном из билетов увидел выигрыш в 1 млн долларов.

"Я был ошеломлен! Я отсканировал его в лотерейном приложении, чтобы убедиться, что это правда, и так оно и оказалось", — вспоминает Ча.

По словам мужчины, он планирует инвестировать свои призовые деньги.

Ранее Фокус сообщал, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

Также стало известно, что победительница лотереи оказалась "заложницей" своего приза из-за малоизвестного закона. Хильда Макмиллен не может забрать выигранные ею деньги из-за нарушений правил безработицы. Кроме женщины свой приз не смогли получить еще около 70 человек.