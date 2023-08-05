PlayStation в подарок: в центре Нью-Йорка толпа устроила хаос из-за розыгрыша стримера (видео)

Полиция задержала 21-летнего пользователя стримингового сервиса Twitch после того, как его предполагаемая акция по раздаче игровых консолей собрала в центре города тысячи людей. Акция закончилась, погромами и драками с полицией.

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, 4 августа собралась тысячная толпа после того, как 21-летний стример Кай Сенат, который имеет канал на Twich с миллионами подписчиков объявил акцию по раздаче игровых консолей PlayStation. В итоге мероприятие вышло из-под контроля, а сам организатор попытался уехать, но разъяренная толпа в итоге устроила подлинный хаос. О беспорядках в центре Нью-Йорка говорится в репортаже канала CBS.

На своей странице в Instagram Сенат разместил фотографию, рекламирующую акцию, которая стартова в 16:00 пятницы в Юнион-сквер. Некоторые молодые люди, выходившие из парка, говорили, что ожидали получить в подарок компьютер, новую приставку PlayStation, геймерское кресло, а также лично встретиться с популярным стримером.

Однако в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, но Сенат, который все же планировал раздать подарочные карты, призвал возбужденных гостей умерить свой пыл.

"Все, кто там находится, убедитесь, что вы в безопасности… Мы ничего не будем делать, пока не будет безопасно", — сказал стример, но его слова только раззадорили пришедших.

Сенат решил поберечь свое здоровье и хотел вовремя уехать, но толпа окружила его машину, а разъяренные подростки бросали в авто все, что попадалось под руки.

"Как только начали выходить люди для розыгрыша, вот тогда все начало выходить из-под контроля, потому что люди начали толкаться и все такое", — сказал один из свидетелей.

После этого на Манхэттен приехали полиция и репортеры. Кадры новостей с эфирного телевидения показали, как тысячная толпа бежит по улицам, карабкается по строениям в парке и провоцирует полицейских. Кричащие подростки бросали банки с краской и пускали в ход огнетушители. Некоторые люди забрались на движущуюся машину, в которой якобы находился Сенат, и падали на скорости. Другие стучали по городским автобусам или забирались на них.

Не обошлось без стычек и с силовиками — в полицию летели бутылки фейерверки, светошумовые бомбы и даже цветочные горшки. Позже полицейские сказали, что в руках у некоторых были тяжелые строительные предметы. Силовики с дубинками использовали металлические баррикады, чтобы оттеснить толпу, и громкоговорители, чтобы неоднократно объявлять, что собрание, которое как выяснилось, было незаконным.

В итоге полицейские разогнали толпу, а после задержали стримера, обвинив его в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию, а также по нескольким другим обвинениям.

Начальник отдела полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри сказал, что пост стримера в соцсетях быстро стал вирусным, что подготовило почву для последующего хаоса.

"Послушайте, мы не против того, чтобы молодые люди хорошо проводили время, мы не против того, чтобы молодые люди собирались. Но это не может быть на таком уровне, когда это опасно. Сегодня пострадало много людей", — сказал Мэддри.

Ранее сообщалось, что один из пользователей сервиса Twitch и заядлый геймер решил побрить голову в благотворительных целях во время прямой трансляции. В итоге геймер пришел в ужас, когда увидел, что его голова деформировалась от систематического ношения наушников.