Сыграли спустя 20 лет: женщина выиграла в лотерею, используя одни и те же номера (видео)

Тамара Лафингхаус более 20 лет играла в лотерею, используя одну и ту же комбинацию чисел. Недавно она принесла ей крупную сумму. Теперь женщина планирует поехать в Италию — на родину своего прапрадеда.

Тамара Лафингхаус из Мурсвилла, штат Северная Каролина (США), которая уже более 20 лет играет в лотерею с одним и тем же набором номеров, наконец-то стала обладательницей крупного приза. Женщина выиграла 200 000 долларов в лотерее Powerball. Об этом пишет UPI.

Победительница рассказала представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что в билете, который она купила в магазине Food Lion в Мурсвилле для розыгрыша 17 июля, были те же самые номера, которые она всегда выбирала.

"Я играю на этих же номерах уже более 20 лет. Это разные дни рождения в моей семье", — сказала американка.

Женщина надеется использовать часть своего выигрыша для поездки в Италию Фото: UPI

По словам Лафингхаус, она была в семейной поездке в Вайоминг, когда узнала, что ей выпали четыре белых шара в лотерее Powerball.

"Я сидела в родительском доме и пила кофе с отцом, когда он начал читать выигрышные номера. Я попросила его, пожалуйста, перечитать цифры", — вспоминает Тамара.

В ходе розыгрыша был выбран множитель 4X, что принесло женщине приз в размере 200 000 долларов.

"Я не знала, сколько я выиграла, поэтому мой муж зашел в интернет и сказал: "Я думаю, что ты выиграла 200 000 долларов". Мы все обрадовались и обняли друг друга"., — сказала она.

По словам Лафингхаус, она надеется использовать часть своего выигрыша для поездки в Италию, где родился ее прапрадед.

"Я всегда хотела увидеть местность, откуда он был родом. Теперь мы с мужем, возможно, поедем туда", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

Также стало известно, что победительница лотереи оказалась "заложницей" своего приза из-за малоизвестного закона. Хильда Макмиллен не может забрать выигранные ею деньги из-за нарушений правил безработицы. Кроме женщины свой приз не смогли получить еще около 70 человек.