"Путешественник во времени": известного актера заметили на снимке времен Второй мировой

Во время Второй мировой войны Митчелл Маркоу был санитаром и служил на северо-марианском острове Тиниан, где он встретил человека, который очень похож на Тома Хэнкса. В соцсетях вновь начали обсуждать теории о путешествии во времени.

Крис Лопес из США заявил, что всемирно известный актер Том Хэнкс является "путешественником во времени", после того как увидел фотографию человека, который встречался с его дедом Митчеллом Маркоу во время Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Star.

Странное утверждение было сделано после того, как мужчина обнаружил в фотоальбоме военных реликвий своего деда фотографию человека, похожего на 67-летнего актера и режиссера. Бывший военнослужащий ВМС США разместил фотографию в Facebook в популярной группе, посвященной путешествиям во времени, в 2020 году, но теперь изображение всплыло вновь.

"Я думаю, что Том Хэнкс может быть путешественником во времени. Посмотрите на эту старую фотографию, которую я нашел в альбоме моего деда, посвященном Второй мировой войне. Он сделал этот снимок в 1944-45 гг. во время службы на острове Тиниан в южной части Тихого океана", — писал американец в то время.

Тиниан — один из трех основных островов, входящих в состав Содружества Северных Марианских островов.

Впервые фотографию разместили в 2020 году в Facebook Фото: коллаж Фокус

В беседе с Daily Star Лопес рассказал о своем дедушке Митчелле Маркоу, который был помощником фармацевта второго класса (санитаром).

"Я спрашивал его о парне на фотографии перед его смертью. Он не смог вспомнить имя парня", — говорит Крис.

Несмотря на первоначальный восторг от фотографии, мужчина признает, что Том, скорее всего, не является путешественником во времени. Но это не помешало ему выдвинуть несколько весьма правдоподобных теорий на этот счет.

"Хотя мне нравится идея о том, что Том был путешественником во времени, я думаю, что это был просто похожий человек. По иронии судьбы Том снимался в нескольких боевиках о Второй мировой войне, и было бы логично совершить путешествие во времени, чтобы провести исследование", — добавил американец.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"

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