Остался висеть на крыше: автомобиль взлетел в воздух и врезался в жилой дом (фото)

Сотрудники полиции установили, что авария была преднамеренной. После извлечения автомобиля в верхнем углу дома образовалась огромная дыра.

В США автомобиль взлетел в воздух и врезался в спальню второго этажа дома в Пенсильвании, где и остался висеть в воскресенье днем до приезда спасателей. Об этом пишет The Sun.

Сотрудники пожарной компании Junction Fire Company прибыли на место аварии на Альфарата Роуд в поселке Декатур и обнаружили, что автомобиль Toyota Corolla застрял на крыше и в мансарде.

Спасатели поделились невероятными фотографиями аварии и зияющей дыры, оставшейся в боковой части дома. На одном из снимков автомобиль с пенсильванскими номерами висит на крыше над крыльцом дома, а его передняя часть врезается в покосившийся мансардный этаж, где на крыше и газоне лежат крупные щепки.

Спасатели поделились невероятными фотографиями аварии и зияющей дыры Фото: Junction Fire Company

На фотографии изнутри видна боковая часть автомобиля и улицу, где когда-то была стена в комнате, оклеенной клетчатыми обоями. Пол покрыт сломанным деревом и другими строительными материалами, на нем стоит старая беговая дорожка, а на боку перевернута кровать.

После извлечения автомобиля в верхнем углу дома образовалась огромная дыра. Бригады спасателей стабилизировали здание, чтобы оно не обрушилось еще больше, и помогли владельцам дома накрыть дыру брезентом, чтобы подготовиться к предстоящим бурям.

После извлечения автомобиля в верхнем углу дома образовалась огромная дыра Фото: Junction Fire Company

Водитель выбрался из машины и был доставлен в больницу, сообщает местный телеканал АВС. Никто из находившихся в доме людей не пострадал. В пожарной службе сообщили, что автомобиль, скорее всего, врезался в небольшую водопропускную трубу рядом с подъездной дорогой к дому, в результате чего его подбросило в воздух.

Полиция штата Пенсильвания заявила, что, по мнению ее следователей, авария не была случайной. Сотрудники полиции штата сообщили, что "в ходе расследования было установлено, что авария была преднамеренной, но в настоящее время обвинения не предъявлены".

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