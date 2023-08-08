История "возвращения волос": лысеющий мужчина разрыдался из-за новой прически (видео)

Крису, который начал терять волосы, завязали глаза когда он вошел в парикмахерскую. Мужчина не смог сдержать эмоций после того, как впервые увидел свою новую прическу.

35-летний лысеющий Крис испытывал трудности с уверенностью в себе после потери волос, и ему сделали новую прическу, которая помогла ему вновь почувствовать себя нормально и "сбросила годы с его внешности". Об этом пишет Daily Star.

Мужчина облысел на макушке, но по бокам у него были густые каштановые волосы. Крис испытывал проблемы с психическим здоровьем из-за неуверенности в себе из-за своей внешности и решил, что пришло время перемен. Поэтому он обратился к Робу, специалисту по волосам из компании Novo Cabelo Hair, чтобы тот помог ему снова почувствовать себя счастливым человеком.

Мужчине одели повязку на глаза, а парикмахер приступил к работе, пытаясь добавить новые волосы с помощью сильного клея, который держится от 4 до 6 недель.

Мужчина разрыдался, как и сотрудники, которые обняли свое клиента Фото: коллаж Фокус

В видеоролике, который показали в TikTok, специалисты рассказали историю "возращения волос".

"Крис хочет снова чувствовать себя уверенно в своем образе, поэтому он пришел к Робу на процедуру с завязанными глазами. Он приступает к работе над новой прической Криса. Роб сбривает нежелательные волосы, измеряет систему и наносит клей. Наши системы на основе кожи выглядят очень естественно. Только посмотрите на этот пробор", — говорит голос в видео.

Затем мужчине сняли повязку с глаз, чтобы он мог впервые увидеть свою новую прическу, и парень был настолько удивлен, что не мог сдержать слез радости. Он разрыдался, как и сотрудники, которые обняли свое клиента.

"Спасибо Крису за то, что поделился с нами своей историей. Ты заслуживаешь всего счастья в мире, приятель", — написали специалисты в своем посте в TikTok.

Зрители были также удивлены и стали оставлять комментарии, утверждая, что результат "изменил жизнь" и "сбросил годы".

"Не могу поверить, сколько лет это сбрасывает с него. Выглядит потрясающе", — написал один из них.

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