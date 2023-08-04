В Британии мужчина лишился части дома из-за потенциально смертельной аллергии (фото)

Кристофер Голдман вынужден носить с собой эпинефрин, пользоваться браслетом для экстренной связи и жить всего в трех комнатах своего дома. Из-за укусов клещей в мужчины обнаружили редкий синдром.

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28-летний Кристофер Голдман из Великобритании, работающий по совместительству выгульщиком собак, теперь носит только одежду, "одобренную веганами", и пользуется бытовыми товарами, которые не содержат следов животных. Об этом пишет Sky News.

Человек, подрабатывающий выгулом собак, оказался прикованным к дому после того, как укусы клещей вызвали у него опасную для жизни аллергию на красное мясо. Кристофер Голдман страдает синдромом альфа-гала — клещевым заболеванием, которое может вызвать анафилаксию при употреблении мяса млекопитающих, таких как корова, свинья или овца. По его словам, любой контакт, в том числе воздушно-капельный, с любым побочным продуктом жизнедеятельности млекопитающих, включая шерсть, молочные продукты и кожу, вызывает реакцию.

Из-за укуксув клещев в мужчины обнаружили редкий синдром Фото: Sky News

Теперь 28-летний парень носит только одежду, "одобренную веганами", и пользуется бытовыми товарами, которые гарантированно не содержат следов животных. Этот режим распространяется на все, что он ест, и включает даже лекарства.

Он вынужден постоянно носить с собой эпинефрин, пользуется браслетом для экстренной связи и живет всего в трех комнатах своего дома. Все, что, по его мнению, может содержать продукты жизнедеятельности млекопитающих, складывается в комнате в передней части дома.

Кристофер был укушен паразитом в лесу неподалеку от своего дома в Уокинге (графство Суррей). С декабря его кусали не менее четырех раз, и с тех пор он перенес восемь приступов обморока, в том числе пять в один день.

Мужчина живет всего в трех комнатах своего дома Фото: Sky News

Самый тяжелый случай произошел 28 июня.

"Я проснулся от сильного зуда и мне было очень жарко. Я не хотел будить свою девушку и пошел в ванную. Моя кожа стала пунцово-красной, а по всему телу пошла крапивница. Я заметил странное ощущение в руках, лице, язык начал опухать. Когда горло стало сжиматься, я встал и почувствовал, как меня "омывает" до самых ног", — рассказал британец.

Тогда Кристофер потерял сознание. Он пришел в себя на полу ванной комнаты, но так и не смог позвать на помощь. Он лежал на спине, беспомощный и испуганный.

"Все это время я просто смотрел в потолок, ожидая либо умереть, либо увидеть, что со мной произошло. Это был, безусловно, самый травматичный опыт в моей жизни", — добавил мужчина.

Издание отмечает, что частный анализ крови подтвердил наличие синдрома у Кристофера. Это состояние возникает при укусе клеща, который переносит в своей слюне молекулу альфа-гала, которая, попадая в кровь, заставляет иммунную систему вырабатывать антитела, вызывающие реакцию на красное мясо. Считается, что это заболевание встречается редко, в Великобритании зарегистрировано всего несколько случаев. Нет также научных доказательств, подтверждающих мнение Кристофера о риске передачи вируса воздушно-капельным путем.

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