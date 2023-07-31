Никто не слышал криков: почтальон застряла в лифте на три дня и умерла (фото)

Родственники заявили о пропаже Ольги Леонтьевой, матери одного ребенка. Ее безжизненное тело было найдено спустя несколько дней в лифте жилого дома.

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32-летняя Ольга Леонтьева, разносившая почту в столице Узбекистана Ташкенте, после чего застряла в лифте на три дня. Женщина умерла так и не сумев вызвать помощь. Об этом пишет Daily Star.

Родственники заявили о пропаже матери одного ребенка. Ее безжизненное тело было найдено спустя несколько дней, когда лифт, застрявший на последнем этаже девятиэтажной высотки, был сдвинут с места.

Издание отмечает, что трехдневный ужас закончился трагической смертью. Женщина кричала и звала на помощь, но ее никто не услышал, так как она застряла после отключения электричества. Из-за проблем с электричеством не работала и система сигнализации в лифте.

Однако, по другим данным, это было не единичное отключение электричества, и лифт часто испытывал технические неполадки, которые не были должным образом зарегистрированы властями. По данным Генпрокуратуры Ташкента, поломки лифта были "обычным явлением", из-за которого жители и почтовые работники рисковали жизнью, пользуясь моторным механизмом.

На видеозаписи видно, как 24 июля почтальонка Ольга вошла в лифт, в котором она пробыла три дня Фото: The Sun

На видеозаписи видно, как 24 июля почтальонка Ольга вошла в лифт, в котором она пробыла три дня. Женщина поднималась с первого этажа незадолго до страшного инцидента, унесшего ее жизнь. Поездка на верхний этаж для передачи писем закончилась трагедией.

Обеспокоенные родственники заявили о ее пропаже 26 июля, а 27 июля после интенсивных поисков было найдено ее тело.

Ранее проведенная проверка лифта показала, что он находится в рабочем состоянии, но не был зарегистрирован в установленном порядке, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

Фахриддин Нуралиев, пресс-секретарь "Региональных электрических сетей", сообщил, что на момент гибели Ольги в здании не было отключений электроэнергии. По его мнению, причиной происшествия стала неисправность лифта.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина притащил тело покойного дяди на почту, чтобы получить его пенсию. Деклан Хоуни вместе с Гаретом Коколи планировал присвоить себе деньги, которые им были не положены. Мужчина показал социальную карту покойного, пытаясь получить пенсию, и прижал бездыханное тело к двери.

Также стало известно, что тело пропавшего фермера нашли в брюхе огромного 4-метрового крокодила. Гигантская рептилия весила около 126 килограмм. Поисковая операция завершилась после того, как тело жертвы было извлечено из желудка животного.