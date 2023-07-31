Ніхто не чув криків: листоноша застрягла в ліфті на три дні і померла (фото)

Родичі заявили про зникнення Ольги Леонтьєвої, матері однієї дитини. Її неживе тіло було знайдено через кілька днів у ліфті житлового будинку.

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32-річна Ольга Леонтьєва, яка розносила пошту в столиці Узбекистану Ташкенті, після чого застрягла в ліфті на три дні. Жінка померла так і не зумівши викликати допомогу. Про це пише Daily Star.

Родичі заявили про зникнення матері однієї дитини. Її неживе тіло було знайдено за кілька днів, коли ліфт, що застряг на останньому поверсі дев'ятиповерхової висотки, зрушили з місця.

Видання зазначає, що триденний жах закінчився трагічною смертю. Жінка кричала і кликала на допомогу, але її ніхто не почув, оскільки вона застрягла після відключення електрики. Через проблеми з електрикою не працювала і система сигналізації в ліфті.

Однак, за іншими даними, це було не поодиноке відключення електрики, і ліфт часто зазнавав технічних неполадок, які не були належним чином зареєстровані владою. За даними Генпрокуратури Ташкента, поломки ліфта були "звичайним явищем", через яке жителі та поштові працівники ризикували життям, користуючись моторним механізмом.

На відеозаписі видно, як 24 липня листоноша Ольга увійшла в ліфт, у якому вона пробула три дні Фото: The Sun

На відеозаписі видно, як 24 липня листоноша Ольга увійшла в ліфт, у якому вона пробула три дні. Жінка підіймалася з першого поверху незадовго до страшного інциденту, який забрав її життя. Поїздка на верхній поверх для передачі листів закінчилася трагедією.

Стурбовані родичі заявили про її зникнення 26 липня, а 27 липня після інтенсивних пошуків було знайдено її тіло.

Раніше проведена перевірка ліфта засвідчила, що він перебуває в робочому стані, але не був зареєстрований у встановленому порядку, у зв'язку з чим порушено кримінальну справу.

Фахриддін Нуралієв, прессекретар "Регіональних електричних мереж", повідомив, що на момент загибелі Ольги в будівлі не було відключень електроенергії. На його думку, причиною події стала несправність ліфта.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік притягнув тіло покійного дядька на пошту, щоб отримати його пенсію. Деклан Хоуні разом із Гаретом Коколі планував привласнити собі гроші, які їм були не призначені. Чоловік показав соціальну карту покійного, намагаючись отримати пенсію, і притиснув бездиханне тіло до дверей.

Також стало відомо, що тіло зниклого фермера знайшли в череві величезного 4-метрового крокодила. Гігантська рептилія важила близько 126 кілограмів. Пошукова операція завершилася після того, як тіло жертви було витягнуто зі шлунка тварини.