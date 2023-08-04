У Британії чоловік позбувся частини будинку через потенційно смертельну алергію (фото)

Крістофер Голдман змушений носити з собою епінефрин, користуватися браслетом для екстреного зв'язку і жити всього в трьох кімнатах свого будинку. Через укуси кліщів у чоловіка виявили рідкісний синдром.

Related video

28-річний Крістофер Голдман із Великої Британії, який працює за сумісництвом вигульником собак, тепер носить тільки одяг, "схвалений веганами", і користується побутовими товарами, які не містять слідів тварин. Про це пише Sky News.

Людина, яка підробляє вигулом собак, опинилася прикутою до будинку після того, як укуси кліщів викликали в неї небезпечну для життя алергію на червоне м'ясо. Крістофер Голдман страждає на синдром альфа-гала — кліщове захворювання, що може спричинити анафілаксію під час вживання м'яса ссавців, таких як корова, свиня або вівця. За його словами, будь-який контакт, зокрема повітряно-крапельний, з будь-яким побічним продуктом життєдіяльності ссавців, включно з вовною, молочними продуктами й шкірою, викликає реакцію.

Через укусув кліщів у чоловіка виявили рідкісний синдром Фото: Sky News

Тепер 28-річний хлопець носить тільки одяг, "схвалений веганами", і користується побутовими товарами, які гарантовано не містять слідів тварин. Цей режим поширюється на все, що він їсть, і включає навіть ліки.

Він змушений постійно носити з собою епінефрин, користується браслетом для екстреного зв'язку і живе всього в трьох кімнатах свого будинку. Усе, що, на його думку, може містити продукти життєдіяльності ссавців, складається в кімнаті в передній частині будинку.

Крістофера вкусив паразит у лісі неподалік від свого будинку в Вокінгу (графство Суррей). Від грудня його кусали щонайменше чотири рази, і відтоді він переніс вісім нападів непритомності, зокрема п'ять в один день.

Чоловік мешкає всього в трьох кімнатах свого будинку Фото: Sky News

Найважчий випадок стався 28 червня.

"Я прокинувся від сильного свербіння і мені було дуже жарко. Я не хотів будити свою дівчину і пішов у ванну. Моя шкіра стала пунцово-червоною, а по всьому тілу пішла кропив'янка. Я помітив дивне відчуття в руках, обличчі, язик почав опухати. Коли горло стало стискатися, я встав і відчув, як мене "омиває" до самих ніг", — розповів британець.

Тоді Крістофер знепритомнів. Він прийшов до тями на підлозі ванної кімнати, але так і не зміг покликати на допомогу. Він лежав на спині, безпорадний і переляканий.

"Увесь цей час я просто дивився в стелю, очікуючи або померти, або побачити, що зі мною сталося. Це був, безумовно, найбільш травматичний досвід у моєму житті", — додав чоловік.

Видання зазначає, що приватний аналіз крові підтвердив наявність синдрому в Крістофера. Цей стан виникає під час укусу кліща, який переносить у своїй слині молекулу альфа-гала, що, потрапляючи в кров, змушує імунну систему виробляти антитіла, які викликають реакцію на червоне м'ясо. Вважається, що це захворювання зустрічається рідко, у Великій Британії зареєстровано всього кілька випадків. Немає також наукових доказів, що підтверджують думку Крістофера про ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом.

Раніше Фокус повідомляв, що російська блогер-сироїд померла від виснаження після екстремальної дієти. Жанна Самсонова останні п'ять років жила в Південно-Східній Азії й харчувалася виключно сирою веганською їжею. До її раціону входили фрукти, паростки насіння соняшнику, фруктові коктейлі та соки.

Також стало відомо, що листоноша застрягла в ліфті на три дні і померла. Родичі заявили про зникнення Ольги Леонтьєвої, матері однієї дитини. Її неживе тіло було знайдено через кілька днів у ліфті житлового будинку.