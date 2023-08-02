Загадкова алергія на м'ясо: у чому її небезпека й до чого тут кліщі

Дослідники попереджають, що цю харчову алергію часто недооцінюють, і це може стати проблемою для громадської охорони здоров'я.

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На початку 2000-х учені заявили про відкриття нових ліків проти раку, названих цетуксимабом — це імунотерапія, створена для лікування метастатичного колоректального раку. У 2004 році фармацевтичні компанії провели клінічне випробування препарату в США — досить швидко стало очевидно, що щось пішло не так, пише Inverse.

Результати дослідження свідчили про те, що в деяких реципієнтів почалися алергічні реакції у вигляді кропив'янки та смертельно небезпечної анафілаксії, незабаром після одноразового прийому препарату. Дослідники не розуміли, що саме викликало цю загадкову реакцію, але дивним було й те, що вона, здавалося, особливо зачіпала реципієнтів, які жили на півдні США.

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Згодом ученим усе ж вдалося знайти винуватця, ним виявився альфа-гал — цукор, що міститься в червоному м'ясі та молочних продуктах, а також деяких фармацевтичних продуктах, зокрема і у цетуксимабі. Пізніші дослідження показали, що люди з алергією на альфа-гал, імовірно, раніше були вкушені кліщами, які передають цукор із кожним укусом.

Статистика свідчить про те, що лише за останнє десятиліття синдром альфа-гал торкнувся близько 110 000 американців. Однак дані Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) припускають, що поширення алергічної реакції насправді може бути набагато ширшим і зачіпає близько пів мільйона американців.

За словами співавтора дослідження, старшої лікарки та ветеринарної лікарки CDC Джоани Зальцер, основна проблема синдрому альфа-гала полягає в тому, що більшість випадків, імовірно, залишаються недіагностованими через неспецифічні та непостійні симптоми, а також недостатню обізнаність клініцистів.

Дослідження показує, що з 1,5 тисячі опитаних постачальників медичних послуг лише 5% були впевнені, що можуть діагностувати й лікувати синдром альфа-гал, 35% були не впевнені, а 42% ніколи раніше не чули про це захворювання. За словами співавторки дослідження, співробітниці служби епідемічної розвідки в ЦКЗ Енн Карпентер, такий стан справ викликає серйозні побоювання та загрожує серйозними наслідками для здоров'я людей.

Що викликає синдром альфа-гал

Подібно до хвороби Лайма, синдром альфа-гал пов'язаний із укусами кліщів, особливо кліщами-одинаками, що мешкають у південних штатах США. Утім, інші види кліщів також не виключаються.

Із наукового погляду галактоза-альфа-1,3-галактоза альфа-гал є цукром, який присутній у клітинах ссавців, які не є приматами, зокрема:

корів;

свиней;

овець.

Коли кліщі кусають когось із цих тварин, паразити проковтують молекулу, переносять її, а потім передають наступному, кого вкусять. Самі по собі люди не є носіями альфа-гал, а тому наша імунна система розпізнає його як чужорідний. У деяких із них відповідь імунної системи виявляється надмірно сильною, внаслідок чого виробляється потік антитіл IgE. Ці антитіла взаємодіють із іншими імунними клітинами, виробляючи такі хімічні речовини як гістамін, що призводить до запалення та інших симптомів алергії.

Симптоми та лікування синдрому альфа-гал

На відміну від більшості харчових алергій симптоми альфа-гал проявляються із затримкою — протягом 3-8 годин після вживання червоного м'яса, молочних або фармацевтичних продуктів, які містять цукор. Учені зазначають, що ця затримка вельми ускладнює діагностику.

Загальні симптоми можуть бути легкими:

кропив'янка;

свербіж;

набряк;

нудота;

блювота;

проблеми з диханням.

Однак у деяких випадках симптоми алергічної реакції можуть бути вельми сильними, аж до анафілаксії, що небезпечно для життя й потребує негайної медичної допомоги. Вченим також відомо, що далеко не в усіх пацієнтів симптоми захворювання проявлятимуться щоразу, коли вони приймають щось, що містить альфа-гал, що також ускладнює своєчасну діагностику.

Зазначимо, що діагностувати цей синдром досить просто за допомогою простого аналізу крові, який визначає, чи є в людини антитіла проти альфа-гала. Але, на жаль, остаточного лікування цього синдрому просто не існує. Фактично медики рекомендують лише стримувати симптоми шляхом виключення харчових продуктів і фармацевтичних препаратів, які містять цей цукор.

Хороші новини полягають у тому, що певна дієта дає змогу стримати симптоми та, схоже, не впливає на довгострокове здоров'я людини. Ба більше, вчені вважають, що з часом симптоми можуть зменшуватися, а згодом зникнути повністю. Особливо, якщо людині вдасться уникнути повторного укусу кліща.

Поширення синдрому альфа-гал

Екстремальні зміни клімату змінюють сезонні моделі, внаслідок чого кліщі розширюють території свого проживання. За даними CDC, на 2018 рік на кліщів припадало 77% зареєстрованих трансмісивних захворювань, із них 82% — хвороба Лайма, і цей показник збільшився вдвічі в період із 1991 по 2018 роки. Зокрема, вчені зареєстрували зростання інших захворювань, пов'язаних із укусами кліщів, зокрема:

плямиста лихоманка;

рикетсіози;

бабезіоз;

анаплазмоз.

Нове дослідження CDC також свідчить про те, що кількість позитивних тестів на синдром альфа-гал неухильно зростає. Дослідники також зазначають, що найкращим способом убезпечити себе від розвитку дивної алергії на м'ясо є захист від укусів кліщів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що шкірні кліщі стають частиною людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.