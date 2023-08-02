Весила 41 кг: российская блогер-сыроед умерла от истощения после экстремальной диеты (фото)

Жанна Самсонова последние пять лет жила в Юго-Восточной Азии и питалась исключительно сырой веганской едой. В ее рацион входили фрукты, ростки семян подсолнечника, фруктовые коктейли и соки.

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Популярная блогер-веганка, россиянка Жанна Самсонова, придерживавшаяся экстремальной диеты из экзотических фруктов, умерла от голода и истощения в возрасте всего 39 лет. Женщина весила всего 41 килограмм и ушла из жизни в клинике в Малайзии 21 июля. Об этом пишет The Mirror.

Россиянка Жанна Самсонова последние пять лет жила в Юго-Восточной Азии и питалась исключительно сырой веганской едой. В ее рацион входили фрукты, ростки семян подсолнечника, фруктовые коктейли и соки. Она была хорошо известна в сообществе веганов, в социальных сетях она публиковалась под ником Zhanna D'Art и пропагандировала сыроедение среди миллионов своих зрителей.

По словам ее друзей, в последние месяцы ее жизни ее пищевые привычки стали вызывать беспокойство, и 21 июля она скончалась от "холероподобной инфекции", усугубленной "истощением организма веганской диетой", сообщила ее мать Вера Самсонова. Неназванная подруга Жанны рассказала, что видела ее несколько месяцев назад на Шри-Ланке "с изможденным видом".

"Ее отправили домой лечиться. Однако она снова сбежала. Когда я увидела ее на Пхукете, я была в ужасе. Я жила этажом выше и каждый день боялась найти утром ее безжизненное тело. Я убеждала ее лечиться, но она не выдержала", — сказал она.

Одним из любимых продуктов женщины был дуриан Фото: rawveganfoodchef/Instagram

Другая подруга также утверждает, что в течение последних семи лет одним из ее любимых продуктов был дуриан — колючий фрукт, известный своим резким запахом, сообщает Time News.

"Я каждый день вижу, как преображается мое тело и разум. Я люблю свою новую "я" и никогда не перейду на привычки, которыми пользовалась раньше. Я ем простую пищу, хотя у меня большой опыт работы в качестве шеф-повара сыроедческой кухни. Мне нравится создавать свои собственные рецепты и вдохновлять людей на здоровое питание", — рассказывала Жанна.

Женщина весила всего 41 килограмм Фото: rawveganfoodchef/Instagram

Несмотря на потенциальные недостатки диеты Самсоновой, многие ее преданные последователи отказываются верить в то, что ее выбор питания привел к смерти, утверждая, что ее погубили химические вещества, содержащиеся во фруктах, которые она ела. Официальная причина смерти Жанны пока не установлена, ее семья пытается вернуть ее тело в Россию.

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