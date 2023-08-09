Последнее желание: 10-летняя школьница вышла замуж за несколько дней до смерти (фото)

Несмотря на надежды ее родных на то, что девочке удастся победить смертельную болезнь, в июне этого года они получили ужасное известие о том, что ей осталось жить всего несколько дней.

В США 10-летняя Эмма Эдвардс вышла замуж за своего парня Дэниела в рамках своего последнего желания за несколько дней до своей смерти. У девочки из Северной Каролины в апреле 2022 года был диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Об этом пишет Daily Star.

Несмотря на надежды ее семьи на то, что ей удастся победить смертельную болезнь, в июне этого года они получили ужасное известие о том, что ей осталось жить всего несколько дней. Ее мама Алина рассказала, что мечтой ее дочери было выйти замуж за своего 10-летнего бойфренда, Дэниела Маршалла Кристофера Уильямса-младшего, известного также как DJ.

В восьмилетнем возрасте они даже пытались "сыграть свадьбу" в школе во время обеденного перерыва. Друзья и родственники решили исполнить мечту Эммы, и 29 июня состоялась торжественная церемония, на которой присутствовало 100 гостей, а учительница даже произнесла речь о том, как зародились их отношения.

"Большинство детей хотят поехать в Диснейленд, но Эмма хотела выйти замуж, стать женой и родить троих детей. Она была просто душка. Я всегда говорю, что мы, наверное, сделали брак очень веселым, потому что это все, чего она хотела", — рассказала Алина.

29 июня состоялась торжественная церемония, на которой присутствовало 100 гостей Фото: Kennedy News & Media

Она добавила, что когда она и мама диджея узнали, что молодая пара пыталась связать себя узами брака в школе, то объединились для организации свадьбы.

"Все должно было произойти очень быстро. Мы организовали ее менее чем за два дня. Это было так чудесно, и все так хорошо сложилось. Ее отец может сказать, что он подарил ей свадьбу. Наш друг вел церемонию, его подруга прочитала стих из Библии, а ее лучшая подруга была подружкой невесты. Все смогли увидеть ее, кто не имел такой возможности. Когда у вас рак, вы находитесь в уединении. Эмма была светской бабочкой, поэтому ей было тяжело находиться вдали от всех", — добавила американка.

Мама Эммы отметила, что дочери было очень больно, когда они ее одевали. На свадьбе были врачи, медсестры, учителя, семья и друзья.

К сожалению, Эмма умерла менее чем через две недели, 11 июля, но ее родные говорят, что благодарны за то, что смогли помочь ей осуществить ее мечту.

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