Ужасное обрушение третьего по высоте сооружения в мире до сих пор окутано тайной (фото)

Радиомачта высотой 646 метров не дотягивает до звания самой высокой из когда-либо существовавших башен, однако в период эксплуатации с 1974 по 1991 гг. она была близка к этому. 32 года назад она упала на землю.

Варшавская радиомачта, которая была третьим по высоте сооружением в мире, упала в результате страшного обрушения, причина которого до сих пор остается загадкой. Об этом пишет Daily Star.

Постройка, рухнувшая в этот день в 1991 году, изначально была построена для распространения коммунистической пропаганды по всей Европе, так как польская радиомачта была одним из основных инструментов СССР.

Но после падения коммунистического блока башня вскоре последовала за ним. Причины разрушений до сих пор не подтверждены, однако в отчетах того времени указывается на ошибки в строительстве и обрыв тросов, что привело к обрушению третьего по высоте сооружения в мире.

Радиомачта высотой 646 метров не дотягивает до звания самой высокой из когда-либо существовавших башен, однако в период эксплуатации с 1974 по 1991 гг. она была близка к этому.

После завершения строительства она превзошла телемачту KVLY-TV в Северной Дакоте (США) и некоторое время была самым высоким сооружением в мире. Сейчас звание самого высокого здания принадлежит Бурдж-Халифе в Дубае.

32 года назад Варшавская радиомачта упала на землю Фото: Wikipedia

32 года назад Варшавская радиомачта упала на землю. Предполагается, что это обрушение произошло в результате отсоединения перетертых тросов — основных кабелей, удерживающих башню.

Отсутствие поддержки со стороны меньшего количества основных тросов, удерживающих конструкцию, привело к чрезмерной нагрузке на остальные тросы, удерживающие мачту, и вскоре оставшиеся опорные балки перекрутились и сломались.

При обрушении башни, как утверждается, снесло стоявший рядом кран, что вскоре привело к новым неприятностям для координатора строительства и начальника отдела компании, отвечавшей за надзор за сооружением. Оба были приговорены к двум с половиной годам лишения свободы, хотя срок заключения руководителя строительства был сокращен до шести месяцев.

Тюремное заключение стало прямым ответом на катастрофу, которая до сих пор окутана тайной, поскольку прораб объекта не вел точного журнала строительных работ.

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