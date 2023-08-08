Новый "портал в ад": самый большой в мире водосброс пугает людей (фото, видео)

По трагической случайности в 1997 году в гигантском водостоке погибла женщина. Эмили Швалек плавала на лодке с веслами по озеру и не смогла остановиться, когда ее затянуло в яму. По некоторым данным, она продержалась на краю около 20 минут, прежде чем упасть внутрь.

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В США водосброс Morning Glory Spillway сбрасывает воду с плотины Монтичелло в Калифорнии, чтобы остановить наводнение, но люди убеждены, что это "страшный портал", а одна женщина даже потеряла из-за него свою жизнь. Об этом пишет Daily Star.

Невероятные снимки, сделанные с беспилотника, показали самый большой слив воды в мире, который назвали "ужасающим порталом в середину Земли".

Ютубер Мэтт Казиас направил камеру на верхнюю часть дренажного отверстия, называемого Morning Glory Spillway, и с нее открылся удивительный вид на бурлящую вокруг воду. Ролик блогера набрал более 1 млн просмотров. Однако многие из зрителей остались напуганы увиденным.

В комментариях многие люди начали писать, что это новый "портал в ад", а другие беспокоились о безопасности.

"Почему посреди озера, в котором купаются люди, находится огромная дыра, и почему вокруг нет веревки?" — написал один из них.

В комментариях многие люди начали писать, что это новый "портал в ад" Фото: Shutterstock

Издание отмечает, что в это рукотворное отверстие сбрасывается вода из озера Берриесса на плотине Монтичелло в Калифорнии для предотвращения наводнений. Плотина была построена в 1950-х годах и имеет диаметр 22 метра.

Озеро Берриесса способно вместить около 52 млрд галлонов воды, прежде чем ее излишки начнут стекать в водосброс. Сливное отверстие можно увидеть, когда вода достигает высокого уровня в плотине.

В 2018 году озеро впервые за 11 лет вышло на полную мощность, а год спустя, после сезона обильных осадков, оно привлекло внимание тысяч любопытных зрителей.

По трагической случайности в 1997 году в гигантском водостоке погибла женщина. Эмили Швалек плавала на лодке с веслами по озеру и не смогла остановиться, когда ее затянуло в яму. По некоторым данным, она продержалась на краю около 20 минут, прежде чем упала и разбилась насмерть.

Сегодня дыра уже не представляет опасности, поскольку водохранилище огорожено и запрещает купание и катание на лодках.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина жил как "человек-крот" в скрытом подземном туннеле. Впервые общественность узнала о людях, которые избегают солнечного света, когда актриса фильмов для взрослых Дженни Ли бросила свою работу и отправилась жить в подземные туннели. Но она лишь одна из многих, кто решил спрятаться в тени.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.