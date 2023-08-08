Новий "портал у пекло": найбільший у світі водоскид лякає людей (фото, відео)

За трагічною випадковістю 1997 року в гігантському водостоці загинула жінка. Емілі Швалек плавала на човні з веслами озером і не змогла зупинитися, коли її затягнуло в яму. За деякими даними, вона протрималася на краю близько 20 хвилин, перш ніж впасти всередину.

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У США водоскид Morning Glory Spillway скидає воду з греблі Монтічелло в Каліфорнії, щоб зупинити повінь, але люди переконані, що це "страшний портал", а одна жінка навіть втратила через нього своє життя. Про це пише Daily Star.

Неймовірні знімки, зроблені з безпілотника, показали найбільший злив води у світі, який назвали "жахливим порталом у середину Землі".

Ютубер Метт Казіас направив камеру на верхню частину дренажного отвору, званого Morning Glory Spillway, і з неї відкрився дивовижний краєвид на вируючу навколо воду. Ролик блогера набрав понад 1 млн переглядів. Однак багато хто з глядачів залишився наляканий побаченим.

У коментарях багато людей почали писати, що це новий "портал у пекло", а інші турбувалися про безпеку.

"Чому посеред озера, в якому купаються люди, знаходиться величезна діра, і чому навколо немає мотузки?" — написав один із них.

У коментарях багато людей почали писати, що це новий "портал у пекло" Фото: Shutterstock

Видання зазначає, що в цей рукотворний отвір скидають воду з озера Беррієсса на греблі Монтічелло в Каліфорнії для запобігання повеням. Гребля була побудована в 1950-х роках і має діаметр 22 метри.

Озеро Беррієсса здатне вмістити близько 52 млрд галонів води, перш ніж її надлишки почнуть стікати у водоскид. Зливний отвір можна побачити, коли вода досягає високого рівня в греблі.

У 2018 році озеро вперше за 11 років вийшло на повну потужність, а рік потому, після сезону рясних опадів, воно привернуло увагу тисяч цікавих глядачів.

За трагічною випадковістю 1997 року в гігантському водостоці загинула жінка. Емілі Швалек плавала на човні з веслами озером і не змогла зупинитися, коли її затягнуло в яму. За деякими даними, вона протрималася на краю близько 20 хвилин, перш ніж впала і розбилася на смерть.

Сьогодні діра вже не становить небезпеки, оскільки водосховище обгороджене і забороняє купання та катання на човнах.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік жив як "людина-кріт" у прихованому підземному тунелі. Уперше громадськість дізналася про людей, які уникають сонячного світла, коли акторка фільмів для дорослих Дженні Лі кинула свою роботу і вирушила жити в підземні тунелі. Але вона лише одна з багатьох, хто вирішив сховатися в тіні.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.