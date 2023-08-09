"Не спят ночами": жители деревни подверглись нападению "пришельцев, пожирающих лица" (фото)

Жители поселка говорят, что не могут уснуть из-за страха перед следующим нападением, что побудило их организовать собственные патрули, которые будут следить за порядком в течение всей ночи.

"Пришельцы, пожирающие лица", якобы наводят ужас на жителей небольшой перуанской деревушки Лорето, что послужило поводом для расследования со стороны Национальной полиции Перу (PNP) и перуанской армии. Об этом пишет Daily Express.

Очевидцы, представители племени икиту, сообщают об необычных столкновениях с 11 июля. Сообщения о "Лос Пелакарас" или "Лицехватах", рост которых, как утверждается, составляет 7 футов (чуть более 2,1метра), стали поступать из небольшого населенного пункта Лорето с прошлой недели, сообщает La Republica.

"Я увидел его лицом к лицу, он пытался скрыть его. Я видел, что все тело плавает. Он может двигать руками, все в норме", — рассказал один из очевидцев.

Одна из таких встреч переросла в физический контакт, когда "инопланетяне" якобы набросились на 15-летнюю девочку, которой удалось спастись.

"В результате борьбы они оставили порез на ее шее", — сообщил лидер местной общины Хайро Реатеги Давила.

В настоящее время власти проводят расследование, однако помощь может оказаться неоказанной Фото: Jam Press

Местные жители также сообщают, что не могут уснуть из-за страха перед следующим нападением, что побудило их организовать собственные патрули, которые будут следить за деревней в течение всей ночи, чтобы защитить "женщин, детей и уязвимые слои населения".

В настоящее время власти проводят расследование, однако помощь может оказаться неоказанной. Местная перуанская деревня настолько удалена, что любому жителю города Икитос приходится добираться до нее 10 часов на речном судне. Но это не мешает жителям просить о помощи.

"Нам нужна поддержка для нашей общины. Матери и дети не спят ночами. Нападающие, похоже, вооружены. Я дважды выстрелил в одного из них, но он не пострадал, а поднялся и исчез", — говорит Давила.

Хотя уфологи утверждают, что подобные сообщения это обычное для Амазонии явление, местные жители перуанской деревни воспринимают сообщения о "пришельцах-пожирателях лиц" всерьез.

Издание отмечает, что официальным лицам еще предстоит выяснить, являются ли эти сообщения реальными, частью фольклора или просто мистификацией.

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