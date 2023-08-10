Нашли случайно: древняя пещера с рисунками о тамплиерах привлекает туристов (фото)

О возрасте и назначении таинственного туннеля нет никаких сведений. Несмотря на множество теорий, ничего так и не было доказано. Многие люди верят в то, что в средние века он принадлежал рыцарям-тамплиерам.

Загадочные религиозные и исторические изображения, в том числе Иисуса, его учеников и Ричарда Львиное Сердце, украшают стены пещеры в Великобритании, которую в свое время назвали "величайшей диковинкой подобного рода в Европе". Об этом пишет Daily Star.

Подземная пещера с необычной резьбой на стенах находится под городом Ройстон в Северном Хартфордшире. Хотя никто не знает, как она там появилась и кто ее вырезал, она продолжает оставаться привлекательной для туристов и до сих пор остается полной загадок.

Как сообщает The Mirror, сама пещера имеет интересную историю, которую в значительной степени демонстрирует поразительное количество резьбы. Внутри есть изображения Иисуса и его учеников, Ричарда Львиное Сердце и даже царя Давида.

Внутри есть изображения Иисуса и его учеников, Ричарда Львиное Сердце и даже царя Давида Фото: Mirrorpix

В пещере также высечены фигуры лошади и богини Земли, известной как Шейла-на-гиг, которые, как считается, являются языческими символами плодородия. Есть еще множество более мелких фигур и символов, которые остаются неопознанными и по сей день.

Сама пещера была случайно обнаружена женщинами в 1742 году. На сайте Royston Cave можно найти более подробную информацию.

"Вход в пещеру был возможен только по просьбе и по веревке, и только после того, как в 1790 г. был вырыт нынешний вход для посетителей, было введено официальное платное посещение. Этот 22-метровый туннель был прорыт местным строителем Томасом Уотсоном, занимавшим в то время здание Town House, расположенное выше. Он фактически оформил пещеру в частную собственность и брал с посетителей шесть пенсов за вход. Уотсон рекламировал пещеру Ройстон как "величайшую диковинку подобного рода в Европе", — говорится в описании на сайте.

Пещера Ройстон открыта для туристов, которые надеются увидеть невероятные настенные рисунки Фото: Hertfordshire Mercury

Издание отмечает, что пещера была создана человеком. О ее возрасте и назначении нет никаких сведений, и, несмотря на множество теорий, ничего так и не было доказано. Многие британцы верят в то, что в средние века этот туннель принадлежал рыцарям-тамплиерам, другие считают, что это могла быть ложа масонов.

Пещера Ройстон открыта для туристов, которые надеются увидеть невероятные настенные рисунки, расположенные глубоко под городом.

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