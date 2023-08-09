Было слишком поздно: жителям швейцарского города запретили пользоваться авто (видео)

Местные жители давно привыкли к отсутствию личного автотранспорта и предпочитают общественный или ходьбу пешком.

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В "труднодоступном" городке Церматт (Швейцария), принявшем решение отказаться от использования автотранспорта, автомобили полностью "запрещены", а въезд и выезд осуществляется только по одной дороге. Об этом пишет Daily Star.

Власти города отменили право на владение личным автомобилем и даже запретили въезд бензиновых машин на территорию муниципалитета. Вместо этого проживающие и нуждающиеся в транспортном средстве должны обращаться за специальным разрешением, которое, в случае его получения, дает им доступ к крошечному автомобилю, построенному по индивидуальному заказу и изготовленному в этом районе.

До появления автомобилей Церматт считался слишком труднодоступным, а к тому времени, когда четырехколесные средства экономии времени стали использоваться по всему миру, было слишком поздно по-настоящему вводить их в эксплуатацию.

было слишком поздно по-настоящему вводить автомобили в эксплуатацию Фото: Pinterest

Однако жители города все равно не хотят, чтобы по их улицам ездили автомобили, предпочитая пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и ездить на велосипеде.

Горнолыжный курорт в Альпах, расположенный в долине, как оказалось, не проявляет интереса к автотранспорту, как выяснил ютубер Том Скотт, посетивший это место. Лишь одна "узкая и извилистая" дорога пропускает автомобилистов, которые должны платить большую плату, в пределы муниципалитета.

В настоящее время в городе действуют особые требования к тем, кто может и не может владеть транспортными средствами, хотя строителям и таксистам предоставлена небольшая свобода действий в отношении автомобилей. Но даже в этом случае нуждающиеся в автомобиле должны обратиться за государственным разрешением, и в редких случаях, если оно будет одобрено, правительство разработает и предложит автомобиль — крошечный блок, вписывающийся в эстетику района.

За последние два десятилетия в Швейцарии было одобрено всего 520 автомобилей, которые больше похожи на "молочные поплавки", чем на броские и интересные транспортные средства. Эти автомобили используются в качестве полицейских машин, автобусов и такси, и все они спроектированы в центре муниципалитета.

Ранее Фокус сообщал, что миллионера заставили снести особняк стоимостью 3 млн фунтов. Городской совет поручил Гарету Уилсону, который руководит известной аукционной фирмой Wilson's Auctions, разрушить дом своей мечты и восстановить его в первоначальном виде, гораздо меньшем по размеру.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.