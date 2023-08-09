Було надто пізно: жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто (відео)

Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і надають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Related video

У "важкодоступному" містечку Церматт (Швейцарія), яке ухвалило рішення відмовитися від використання автотранспорту, автомобілі повністю "заборонені", а в'їзд і виїзд здійснюють тільки однією дорогою. Про це пише Daily Star.

Влада міста скасувала право на володіння особистим автомобілем і навіть заборонила в'їзд бензинових машин на територію муніципалітету. Замість цього ті, хто проживає і потребує транспортного засобу, повинні звертатися за спеціальним дозволом, який, у разі його отримання, дає їм доступ до крихітного автомобіля, побудованого за індивідуальним замовленням і виготовленого в цьому районі.

До появи автомобілів Церматт вважався занадто важкодоступним, а на той час, коли чотириколісні засоби економії часу стали використовуватися по всьому світу, було занадто пізно по-справжньому вводити їх в експлуатацію.

було занадто пізно по-справжньому вводити автомобілі в експлуатацію Фото: Pinterest

Однак жителі міста все одно не хочуть, щоб їхніми вулицями їздили автомобілі, вважаючи за краще користуватися громадським транспортом, ходити пішки і їздити на велосипеді.

Гірськолижний курорт в Альпах, розташований у долині, як виявилося, не виявляє інтересу до автотранспорту, як з'ясував ютубер Том Скотт, який відвідав це місце. Лише одна "вузька і звивиста" дорога пропускає автомобілістів, які повинні платити більшу плату, в межі муніципалітету.

Нині в місті діють особливі вимоги до тих, хто може і не може володіти транспортними засобами, хоча будівельникам і таксистам надано невелику свободу дій щодо автомобілів. Але навіть у цьому разі ті, хто потребує автомобіля, мають звернутися за державним дозволом, і в рідкісних випадках, якщо його схвалять, уряд розробить і запропонує автомобіль — крихітний блок, який вписується в естетику району.

За останні два десятиліття у Швейцарії було схвалено лише 520 автомобілів, які більше схожі на "молочні поплавці", ніж на помітні та цікаві транспортні засоби. Ці автомобілі використовуються як поліцейські машини, автобуси й таксі, і всі вони спроєктовані в центрі муніципалітету.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонера змусили знести особняк вартістю 3 млн фунтів. Міська рада доручила Гарету Вілсону, який керує відомою аукціонною фірмою Wilson's Auctions, зруйнувати будинок своєї мрії й відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.