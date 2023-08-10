"Все исчезло": в США власти вынуждают мужчину платить за ошибочный снос своего дома (видео)

Эверетт Триподис и его мать купили столетний дом в качестве инвестиции и занимались его перестройкой, когда городские власти приняли решение о его сносе. Теперь мужчина должен оплатить все затраты за разрушение собственного жилья.

В США Эверетт Триподис из Атланты потерял свой дом после того, как городские власти по ошибке снесли его. Мужчине грозит судебный иск о конфискации всего имущества, если он не оплатит расходы на снос в размере 68 000 долларов. Об этом пишет Oddity Central.

В настоящее время участок американца в историческом районе Атланты West End пустует, но еще несколько месяцев назад он действительно владел домом, который городские власти снесли без предупреждения.

Формально письма с уведомлением о том, что дом признан непригодным для проживания, были разосланы, но не по тому адресу, а по другому почтовому индексу, примерно в 1,4 мили (2,25 км) от дома.

Триподис и его мать купили столетний дом в качестве инвестиции и занимались его перестройкой, когда городские власти приняли решение о его сносе. Кроме этого, они подали в суд на владельца дома и угрожают обратить взыскание на пустующую землю, если он не возместит стоимость сноса в размере 68 тысяч долларов.

"Сам ордер на снос давал городу и его подрядчику право разрушить дом на совершенно другой улице и в совершенно другом почтовом индексе. У меня не укладывается в голове, как они могли по ошибке отправить их не по тому адресу. Однажды утром я прихожу к подрядчику, а весь дом исчез. Все исчезло. Ничего, кроме грязи", — сказал Триподис в интервью телеканалу Channel 2 Action News.

Если мужчина на оплатит снос дома, то власти могут забрать его участок Фото: WSB-TV

Бывший владелец дома подал иск о возмещении ущерба, но городские власти Атланты не только отказались платить, но и подав в суд на самого мужчину, угрожая обратить взыскание на его собственность, если он не оплатит расходы по сносу.

Они утверждают, что "имущество должно быть продано с публичных торгов, если одна или несколько заинтересованных сторон не предоставят полную выкупную сумму", которая состоит из первоначальной стоимости сноса плюс проценты, что в общей сложности составляет более 68 000 долларов.

Сам Эверетт Триподис уже подал в суд на город за неправомерный снос его собственности, но его дело застряло в системе Фултонского суда, и у него есть всего несколько недель, чтобы ответить на иск о лишении права собственности.

Ранее Фокус сообщал, что дом рухнул в реку во время наводнения. Жилье было одним из как минимум двух разрушенных зданий. Деревья, которые росли рядом, также разделили их участь.

Также стало известно, что женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем". Жилье было заброшено с начала 2000-х годов и когда Мэгги Макго впервые попала в него, оно еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке. Осматривая свои новые владения женщина нашла много ценных вещей.