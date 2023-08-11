"Не знаю, что думать": мужчина ради смеха сделал тест ДНК и оказался в шаге от потери семьи

Результат теста показал, что парень наполовину азиат, а наполовину — европеец, хотя оба его родителя европейцы.

В Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его ДНК отличается от структуры ДНК его родителей. Об этом пишет Mіrror.

Парень рассказал в сети Reddit, что учится в университете, и его университетские друзья решили заказать ДНК-тесты "ради развлечения" — и сравнить их результаты друг с другом. Результаты теста не порадовали студента, поскольку он обнаружил, что наполовину европеец, а наполовину — азиат, хотя растет в европейской семье.

"У меня действительно замечательная семья — моя мама, 46 лет, папа, 50 лет, и сестры-близняшки. Мы — не идеальная семья, но мы всегда здесь друг для друга, и у меня глубокая связь с моими родителями. Я абсолютно уверен, что никто из моей семьи не из Азии, и я очень хорошо знаю своих дедушку и бабушку" — рассказывает студент.

Несмотря на то, что у него более темный цвет лица, чем у его родителей и братьев и сестер, он никогда не думал, что это может быть потому, что он имеет другую структуру ДНК.

"Я просто боюсь, что моя мама могла изменить моему отцу. Они вместе с 18 лет. Между ними не было ничего, кроме искренней любви, и мама всегда поддерживала моего отца в его амбициозных планах. Я боюсь потерять своего отца", — рассказал парень.

Он добавил, что когда в шутку рассказал родителям о результатах теста ДНК, папа посмеялся, а мама сменила тему.

Хотя большинство читателей призвали парня поговорить с мамой с глазу на глаз, другие пытались придумать другие возможности для его результатов. Один пользователь сказал: "Возможно, бабушка или дедушка были нечестными или кого-то усыновили".

Напомним, что женщина скрывала от своего мужа результаты ДНК, потому что они выдают секрет с подросткового возраста. Как оказалось, ее первая школьная "интрижка" и был отцом ее ребенка, а никак не ее законный муж.

Ранее сообщалось, что в Британии близнецы ради развлечения принесли домой семейный набор ДНК и уличили собственную мать в измене.