"Пришлось смириться": мужчина женился на подруге дочери, которая младше него на 33 года

Отец объявил своей дочери, что сделал предложение ее подруге детства. Спустя некоторое время они устроили свадьбу и бывшие подруги стали мачехой и падчерицей.

19-летняя Сильва Набела Двианадини из Индонезии испытывала смешанные чувства, когда ее отец недавно женился на ее подруге детства. Об этом пишет The Thaiger.

Когда-то отцы девушек вместе работали, а они в это время часто играли вместе.

Сильва Набела Двианадини в социальных сетях сначала выразила радость по поводу уникальной сложившейся семейной ситуации. Отец девушки женился на ее близкой подруге, которая младше него на 33 года. Однако позже Сильва поняла, что это воссоединение принесло ей эмоциональные проблемы, нарушив привычный уклад жизни.

Сильва и невеста знают друг друга с юных лет, их объединяет общая связь: ее отец и отец невесты были коллегами по работе. Между ними был период разлуки, пока они снова не встретились в первые годы учебы в средней школе.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Неожиданный план отца жениться на ее подруге стал для Сильвы сюрпризом. Ей сообщили об этом лишь за несколько недель до свадьбы. Несмотря на первоначальный шок и неспособность отреагировать, она в конце концов смирилась с их браком.

"10 июля папа сказал мне, что женится на моей подруге. Да, я была шокирована, но что я могла поделать? Мне просто пришлось смириться".

Издание отмечает, что родители Сильвы развелись, когда она училась в пятом классе. Она и ее мать знали о планах отца жениться на ее подруге, несмотря на значительную 33-летнюю разницу в возрасте между ними.

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.