Нашли за 500 км от дома: семья вернула пропавшую собаку спустя 3 года (фото)

Рекс и Бритни Смит сделали все возможное, чтобы найти своих любимых собак по кличке Джек и Джилл, которые сбежали в неизвестном направлении. Только после переезда семья сумела вернуть одного из своих питомцев.

В США семья Смитов смогла отыскать своего пропавшего пса спустя 3 года. Воссоединение питомца с владельцами стало возможным благодаря микрочипу. Об этом пишет USA Today.

Рекс и Бритни Смит из Техаса рассказали, что их два питбуля по кличке Джек и Джилл исчезли в июне 2020 года. В то время собаки играли во дворе их дома, но что-то их испугало, и они сбежали в неизвестном направлении.

Супруги сделали все возможное, чтобы найти своих любимых собак: они ходили от двери к двери по своему району, расклеивали объявления, обращались в приюты для животных и ветеринарные клиники, размещали информацию в социальных сетях. Это было печальное время для Смитов, особенно для их дочери, которой в то время было 5 лет и которая была особенно близка с собаками.

Узнав, что собаку нашли Бритни расплакалась Фото: Facebook

В конце концов семье пришлось переехать за 500 километров в Маккинни, штат Техас. Они по-прежнему иногда получали звонки из приютов или фотографии собак, которые могли бы быть их питомцами, но Джек и Джилл так и не были найдены. Смиты описывают Джека и Джилл как прекрасных семейных собак с отличным характером. Они слышали истории о том, как животных находили и возвращали хозяевам с помощью микрочипов, но не ожидали, что это произойдет с ними.

"Я не думала, что наши собаки когда-нибудь вернутся, потому что они такие замечательные, и я знаю, что никто никогда не сдаст их в приют или не отвезет к ветеринару", — говорит Бритни.

По словам Рекса, семья потеряла надежду найти своих собак, но они никогда не забывали о них. В конце июля мужчине позвонили из Little Rock Animal Village и сообщили, что Джилл найдена. Он сразу же позвонил Бритни, которая расплакалась от радости.

"Мы бы хотели, чтобы она могла говорить. У нас так много вопросов", — пошутил Рекс.

Джилл уснула рядом с их дочерью, когда та легла вздремнуть Фото: USA Today

В целом Джилл была здорова, но получила несколько царапин и ссадин. Ее лапы были сырыми, вероятно, от жары в Арканзасе. Бритни сразу же отвезла ее к ветеринару и в собачий спа-салон, где cj,frt подстригли когти, почистили зубы и привели в порядок шерсть.

По словам членов семьи, на четвертый день пребывания дома Джилл почувствовала бодрость духа и свыклась с домашней обстановкой. Когда их дочь легла вздремнуть, домашнее животное уснула рядом с ней.

"Мы нашли своего члена семьи", — сказал Рекс.

Семья продолжает поиски Джека и надеется, что он может появиться в том же районе, где была найдена Джилл.

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