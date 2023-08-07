Осиротевший детеныш моржа нуждается в "круглосуточных объятиях", чтобы выжить (фото)

Животное было сильно обезвоженным и, возможно, боролось с инфекцией. Специалистам приходится имитировать почти постоянную заботу о малыше со стороны матери, которой не оказалось поблизости.

Related video

В США детеныш моржа, найденный на Аляске в одиночестве и в нескольких милях от океана, получил круглосуточные "объятия" от заботливых работников службы защиты животных, которые пытаются сохранить жизнь месячному малышу. Об этом пишет Metro.

Самец тихоокеанского моржа, у которого пока нет имени, был обнаружен в четырех милях (6,4 км) от берега и немедленно доставлен на самолете за 700 миль (1126 км) для оказания неотложной помощи в центр Alaskan Sealife.

Сотрудники некоммерческого исследовательского центра и общественного аквариума круглосуточно ухаживали за огромным детенышем моржа, который был сильно обезвожен и, возможно, боролся с инфекцией. По словам специалистов, чтобы имитировать почти постоянную заботу о малыше со стороны матери, морж получает "круглосуточные объятия", которые успокаивают его и способствуют его развитию.

Кроме того, его кормят каждые три часа "как по часам", пытаясь вернуть ему здоровье. Он был обнаружен работниками нефтепромысла примерно в четырех милях (6,4 км) от побережья моря Бофорта, расположенного на крайнем севере Аляски.

первые два года жизни детеныши моржа зависят от матери, но взрослых особей поблизости не наблюдалось Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что первые два года жизни детеныши моржа зависят от матери, но взрослых особей поблизости не наблюдалось, что вызвало опасения в способности малыша выжить без постороннего вмешательства.

По данным Департамента рыбы и дичи Аляски, ареал обитания тихоокеанского моржа включает северную часть Берингова и Чукотского морей, но иногда моржи встречаются и в таких районах, как море Бофорта на северо-востоке.

Животное скорее всего, будет находиться под круглосуточным присмотром как минимум несколько недель, и этот срок будет зависеть от его успехов, аппетита и состояния здоровья.

Компания ConocoPhillips Alaska, крупная нефтедобывающая компания штата, работающая на Северном склоне, предоставила самолет компании для транспортировки моржа в Сьюард, где расположен аквацентр.

Ранее Фокус сообщал, что посетители зоопарка приняли медведя за переодетого человека. Люди начали задавать вопросы о том, как животное может стоять так прямо на задних лапах, да еще и с мешками кожи на бедрах. Многие стали предполагать, что это может быть человек в плохо подогнанном костюме медведя.

Также стало известно, что британка кормит одну и ту же "семью" лисиц в течение 25 лет. Шэрон Хьюз уже долго время бросает пушистым зверям на завтрак лакомства вроде булочек с колбасой. Женщина не только кормит животных, но и заботится об их здоровье.