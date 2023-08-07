Осиротевший детеныш моржа нуждается в "круглосуточных объятиях", чтобы выжить (фото)
Животное было сильно обезвоженным и, возможно, боролось с инфекцией. Специалистам приходится имитировать почти постоянную заботу о малыше со стороны матери, которой не оказалось поблизости.
В США детеныш моржа, найденный на Аляске в одиночестве и в нескольких милях от океана, получил круглосуточные "объятия" от заботливых работников службы защиты животных, которые пытаются сохранить жизнь месячному малышу. Об этом пишет Metro.
Самец тихоокеанского моржа, у которого пока нет имени, был обнаружен в четырех милях (6,4 км) от берега и немедленно доставлен на самолете за 700 миль (1126 км) для оказания неотложной помощи в центр Alaskan Sealife.
Сотрудники некоммерческого исследовательского центра и общественного аквариума круглосуточно ухаживали за огромным детенышем моржа, который был сильно обезвожен и, возможно, боролся с инфекцией. По словам специалистов, чтобы имитировать почти постоянную заботу о малыше со стороны матери, морж получает "круглосуточные объятия", которые успокаивают его и способствуют его развитию.
Кроме того, его кормят каждые три часа "как по часам", пытаясь вернуть ему здоровье. Он был обнаружен работниками нефтепромысла примерно в четырех милях (6,4 км) от побережья моря Бофорта, расположенного на крайнем севере Аляски.
Издание отмечает, что первые два года жизни детеныши моржа зависят от матери, но взрослых особей поблизости не наблюдалось, что вызвало опасения в способности малыша выжить без постороннего вмешательства.
По данным Департамента рыбы и дичи Аляски, ареал обитания тихоокеанского моржа включает северную часть Берингова и Чукотского морей, но иногда моржи встречаются и в таких районах, как море Бофорта на северо-востоке.
Животное скорее всего, будет находиться под круглосуточным присмотром как минимум несколько недель, и этот срок будет зависеть от его успехов, аппетита и состояния здоровья.
Компания ConocoPhillips Alaska, крупная нефтедобывающая компания штата, работающая на Северном склоне, предоставила самолет компании для транспортировки моржа в Сьюард, где расположен аквацентр.
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