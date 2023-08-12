"Отличная игра": мужчина спланировал "десятилетнюю" месть соседу из-за небольшой ссоры

У соседей возник конфликт из-за пристройки, которую хотел возвести один из них. Именно после этого случая мужчина решил осуществить свой план мести, на реализацию которого у него ушли годы.

Один мужчина, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о том, что его отец разработал "десятилетнюю" тактику мести после того, как соседи не позволили ему приделать пристройку к своему дому. Об этом пишет Daily Express.

Соседи отказались от строительства пристройки, поскольку считали, что она "помешает солнечному свету" проникать в их дом. Вместо того чтобы сидеть и бездействовать, мужчина решил осуществить план мести, на реализацию которого у него ушли годы.

Его сын рассказал об этом на популярном форуме Reddit. Его отец посадил ряд деревьев вдоль границы, отделявшей их участок от соседского. Через несколько лет деревья стали такими же высокими, как и пристройка, которую они хотели построить.

"Когда я был маленьким, мой отец попросил разрешение на строительство пристройки, но соседи были против, оправдываясь тем, что она будет закрывать солнечный свет для их дома. Тогда отец посадил ряд из дюжины или около того небольших деревьев. Я не знаю, как они называются, но они похожи на рождественские елки и вырастают очень высокими. Я думаю, это что-то вроде сосны. Так или иначе, через лет десять они стали выше нашего дома и полностью перекрыли так называемый солнечный свет на участок нашего соседа. Ситуация была настолько мелочной, что я даже не думаю, что они заметили это, потому что никогда не говорили об этом ни слова", — написал мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Daily Express

В комментариях люди поспешили похвалить отца за его план.

"Медленно и неуклонно побеждает месть! Отличная игра, папа", — написал один из пользователей форума.

Некоторые остроумные пользователи платформы посоветовали паре повторно обратиться за разрешением на строительство.

"Подайте заявку на строительство пристройки еще раз. Теперь нет разумных оснований для отказа", — написал один из них.

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