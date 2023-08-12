Укус вызывает длительную эрекцию: супермаркет закрыли из-за опасного паука (фото)

Яд насекомого "стимулирует" длительную эрекцию, продолжительностью в несколько часов. Люди, подвергшиеся укусу этого паука, могут испытывать повышенное кровяное давление и боли по всему телу.

Супермаркет в Австрии пришлось закрыть из-за обнаружения ядовитого бразильского странствующего паука среди бананов. Укус этого опасного насекомого может вызвать длительную и болезненную эрекцию. Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что супермаркет Penny Market в городе Кремс-ан-дер-Донау, расположенном примерно в 45 минутах езды к западу от столицы страны — Вены, был закрыт с вторника, 8 августа.

Менеджер магазина обратился в пожарную службу после обнаружения 4-дюймового (10,1 см) черно-красного паука. Спасатели запечатали ящики с бананами внутри магазина, однако паук до сих пор остается на свободе.

Спасатели запечатали ящики с бананами внутри магазина, однако паук до сих пор остается на свободе Фото: New York Post

Яд бразильского странствующего паука "стимулирует" длительную эрекцию, продолжительностью в несколько часов. Люди, подвергшиеся укусу этого паука, могут испытывать повышенное кровяное давление и боли по всему телу.

"Эрекция — это побочный эффект, который испытывают все, кого ужалил этот паук, наряду с болью и дискомфортом, — сказал доктор Ромуло Лейте из Медицинского колледжа Джорджии, изучавший это насекомое.

В 2012 году журнал Smithsonian Magazine высказал предположение о том, что яд насекомого может действовать как своего рода "виагра", помогая мужчинам с проблемами эректильной функции. Однако на данный момент нет надежных доказательств в пользу этой идеи.

Этот случай не первый, когда этот вид ядовитых пауков появляется в Европе.

Согласно BBC, в мае 2017 года "сотни" пауков проникли в бананы, купленные семьей, в супермаркете Asda в Великобритании, что вынудило эту семью временно покинуть свой дом.

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