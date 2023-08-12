Размахивал бензопилой: строитель разрушил свою пристройку после отказа в оплате (фото)

Встревоженные шумом супруги, владеющие домом, выбежали на улицу и начали снимать происходящее на телефон, однако это не остановило мужчину.

В Великобритании соседи с ужасом наблюдали за тем, как разъяренный строитель с помощью бензопилы разрушает пристройку, после того как владелец отказался платить ему за работу. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина был замечен с бензопилой на крыше пристройки, за которую его клиент якобы отказался платить. Люди в городе Суордс (Дублин, Ирландия) не поверили своим глазам, увидев, что мастер решил поквитаться с владельцами дома. Доведенный до предела, строитель забрался на крышу и запустил инструмент.

Недовольный ирландец начал пилить крышу в течение целых двух минут, после чего стал выкрикивать непристойности.

"Вот что бывает, когда не платишь по счетам", — кричал мужчина.

Ирландец начал пилить крышу и выкрикивать непристойности. Фото: Twitter

Встревоженные шумом супруги, владеющие домом, выбежали на улицу. Затем строитель поднял включенный электроинструмент над собой. Несмотря на то что супруги достали телефоны, чтобы заснять происходящее, рабочий продолжил вырезать крышу.

Вслед за этим на популярном форуме Reddit появился пост, в котором некоторые люди встали на сторону мастера с бензопилой.

"Владельца теперь придется потрудиться, чтобы найти кого-нибудь для ремонта. Никто не возьмется за эту работу, когда узнает, что произошло", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус сообщал, что супруги вместо квартиры по ошибке купили 120-летний заброшенный особняк. Jameswood Villa пустовала более 30 лет. Фундамент нуждался в ремонте, требовалась новая крыша, а все деревянные конструкции внутри здания прогнили.

Также стало известно, что мужчина арендовал квартиру, в которой была только ванная комната. Кровать стоит в нескольких сантиметрах от унитаза, который просто отгорожен тонким стеклом. При этом душ и раковина находятся напротив и тоже рядом с местом для сна.