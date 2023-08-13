"Путешествую по миру, чищу грязные дома": уборщица рассказала, как заработала миллионы (видео)

Уроженка финского города Тампере бесплатно убирает самые грязные дома в мире с плесенью и снующими крысами. Только за последний год она побывала в Великобритании, Швейцарии, Швеции и США.

Жительница Финляндии, которая стала миллионершей в возрасте 30 лет, рассказала, как заработала свое состояние, убирая грязные дома по всему миру. И притом бесплатно. Свои ролики женщина регулярно выкладывает на YouTube-канале.

Жительница финского города Тампере Аури Кананен только за последний год побывала в Великобритании, Швейцарии, Швеции и США, чтобы совершенно бесплатно помочь привести в порядок грязные дома их владельцам.

Аури снимает уборки и выкладывает в социальных сетях и видеохостингах, только на YouTube у нее 2,85 млн подписчиков, которых она насобирала с 2020 года. Доход приносят рекламные поступления. Один только YouTube-канал, по ее словам, в прошлом году принес полмиллиона евро.

Аури рассказала, как убирала жилище 80-летней женщины, которая три года не мылась

Впервые Аури начала бесплатно убирать дома по выходным еще в 2020 году, а в дальнейшем оставила посменную работу с 9 до 5 в качестве супервайзера по уборке. В том же году она запустила собственный бизнес и не возвращалась к прежней работе.

Энтузиаст по части уборки из Финляндии с 10 млн подписчиков в TikTok говорит, что уборка может быть веселой.

"Это лучшее, что когда-либо было. Мне это очень нравится. Я чувствую себя удовлетворенной и счастливой", — пояснила она.

Она радовалась первым ста тысячам подписчиков, а теперь их уже 10 миллионов.

"Как будто у меня есть собственная команда по уборке. Я очень благодарна", — сказала женщина, уточнив, что деньги не изменили ее.

Ей по-прежнему нравится смахивать толстые слои пыли с мебели и делиться своими историями с миром.

"Это лучшее ощущение, я охочусь за ним неделю за неделей. Пытаюсь находить все более грязные дома", — объяснила Аури.

Она еженедельно часами возится в грязных домах и говорит, что не ощущает запахов. С ее слов, "заплесневелый мусор всегда пахнет одинаково".

Многие из домов, которые она посещала, по колено завалены мусором, с грязными кухнями и холодильниками, полными заплесневелой еды. Ей даже приходилось сталкиваться со снующими крысами.

Аури часто убирает дома людей, которые страдают различными заболеваниями и которым сложно передвигаться из-за травм. Часто к ней обращаются родственники или друзья тех, кто не в состоянии сами о себе позаботиться.

Аури рассказала, что боролась с депрессией в возрасте примерно от 10 до 19 лет. Теперь она говорит, что ей проще найти общий язык с людьми, которые тоже переживают сложности.

Напомним, что любители уборки поделились своими лучшими "домашними" средствами избавления от муравьев, которые не несут опасности для домашних животных.

Также сообщалось, что в Индии компании дают рабочим выходной, чтобы посмотреть новый фильм.