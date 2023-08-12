"Работает всегда": названо лучшее домашнее средство для избавления от муравьев

Миссис Хинч обратилась в популярную группу Facebook к поклонникам и гуру уборки и попросила совета, чтобы понять как избавиться от муравьев без вреда для домашних животных. Вскоре женщина была завалена полезными ответами.

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Любители уборки поделились своими лучшими "домашними" средствами избавления от муравьев, безопасными для домашних животных, и некоторые из них клянутся, что это средство работает безотказно "каждый раз". Об этом пишет The Mirror.

Когда речь идет о борьбе с муравьями, не все хотят использовать яд, который, конечно же, может быть опасен для кошек и собак. В связи с этим несколько смекалистых любителей домашней уборки поделились своим "домашним" средством для изгнания надоедливых насекомых.

Миссис Хинч обратилась в популярную группу Facebook к поклонникам и гуру уборки и попросила совета, чтобы понять как избавиться от муравьев без вреда для домашних животных. Вскоре женщина была завалена полезными ответами. В частности, один из рецептов был рекомендован чаще других, причем некоторые клялись, что он справляется с задачей "всегда".

"Чтобы избавиться от них, используйте половину пакетика сахарной глазури и половину бикарбоната натрия — это поможет избавиться от них в течение недели или около того. Тальк не избавит от них должным образом", — написал один из пользователей.

Смесь нужно рассыпать по местам скопления муравьев Фото: Wikipedia

Другой человек посоветовал смешать половину пищевой соды и половину сахарной глазури и рассыпать по местам скопления муравьев.

"Несколько лет назад у нас были проблемы с муравьями. Это был кошмар: несколько гнезд, которые появлялись и постоянно проникали в дом в период с февраля-марта до конца лета. Заделали дыры вокруг дома, чтобы они не могли попасть внутрь, и начали использовать эту самодельную смесь, и в этом году они все исчезли! Жаль, что я не использовал пищевую соду и сахар много лет назад", — написал он

По данным сайта Gopests, пищевая сода относится к самым дешевым и простым способам уничтожения муравьев и является более безопасной альтернативой химическим средствам, а сахарная глазурь — идеальное искушение для муравьев.

"Пищевая сода и сахар очень эффективны. Если вы положите достаточно, чтобы муравьи могли их съесть и забрать, то это поможет решить проблему с первого раза. Если вы обнаружите, что это не помогло, то, скорее всего, вы положили недостаточно смеси или у вас где-то есть второй муравейник. Просто повторите процедуру, используя больше смеси, и попробуйте несколько дополнительных потенциальных мест с высокой проходимостью", — рекомендует сайт.

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