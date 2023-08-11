Покорит любого работодателя: американка сделала "гениальное" открытие на собеседовании

Лиз Миллер была сокращена в связи с волной увольнений в технологическом секторе в начале этого года. Но уже через две недели она успешно прошла 11 собеседований в 8 компаниях.

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Американка Лиз Миллер назвала себя "гением" после того, как поделилась ответом на вопросы собеседования, который, по ее мнению, поможет любому "покорить потенциального работодателя". Об этом пишет Daily Star.

Женщина, известная в соцсетях, как The Tech Sales Gal, недавно была сокращена в связи с волной увольнений в технологическом секторе в начале этого года. Но уже через две недели техник из Бостона успешно прошла 11 собеседований в восьми компаниях, на которых ей задавали очень похожие вопросы.

В одном из своих видео в TikTok американка утверждает, что с ней произошел необычный случай, благодаря которому она прошла "лучшее собеседование в своей жизни". В ответ на просьбу интервьюера "расскажите мне о себе" Лиз решила не перечислять "по очереди" все компании из своего резюме. Вместо этого она спросила интервьюера, что ему было бы "интереснее всего узнать о ней".

Женщина успешно прошла 11 собеседований в 8 компаниях Фото: Tiktok/techsalesgal

В видеоролике, который набрал почти пол миллиона просмотров и более 52 000 лайков в TikTok, она пояснила, что обычно начинает с представления себя и места, откуда она родом.

"Я как бы по очереди прохожусь по каждой компании в своем резюме. А поскольку я часто меняю работу, мне кажется, что это открывает дверь для разговоров, которые я не хочу вести. Поэтому сегодня я сделала кое-что новое. Я сказала: "Я рада рассказать о себе все, что угодно, во время этого интервью", — рассказала Лиз.

Американка добавила, что хочет быть уверенной в том, что в течение 30-минутного собеседования она расскажет только то, что имеет для них значение. Такой подход оказался эффективным, так как работодатель сказал, что ему было особенно интересно узнать о ее "опыте продажи инструментов в области разработки программного обеспечения".

"И я никогда не говорила о некрасивых моментах в моей карьере. Меня даже не спрашивали о них, потому что у нас была такая насыщенная беседа о том, о чем он хотел поговорить", — добавила она, после чего назвала себя "гением".

Зрителям понравилась смелость женщины.

"Этот ответ также негромко подчеркнул ваши навыки продаж — как вы сказали, именно так вы бы разговаривали с клиентом перед демонстрацией!" — написал один из пользователей в комментариях под видео.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также стало известно, что мужчине случайно выплатили зарплату в 367 раз больше его оклада. Вскоре после осознания ошибки компания связалась со своим бывшим сотрудником и попросила его вернуть деньги, но тот отказался.