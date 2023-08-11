Підкорить будь-якого роботодавця: американка зробила "геніальне" відкриття на співбесіді

Ліз Міллер була скорочена у зв'язку з хвилею звільнень у технологічному секторі на початку цього року. Але вже за два тижні вона успішно пройшла 11 співбесід у 8 компаніях.

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Американка Ліз Міллер назвала себе "генієм" після того, як поділилася відповіддю на запитання співбесіди, яка, на її думку, допоможе будь-кому "підкорити потенційного роботодавця". Про це пише Daily Star.

Жінку, відому в соцмережах, як The Tech Sales Gal, нещодавно було скорочено через хвилю звільнень у технологічному секторі на початку цього року. Але вже за два тижні технік із Бостона успішно пройшла 11 співбесід у восьми компаніях, на яких їй ставили дуже схожі запитання.

В одному зі своїх відео в TikTok американка стверджує, що з нею стався незвичайний випадок, завдяки якому вона пройшла "найкращу співбесіду у своєму житті". У відповідь на прохання інтерв'юера "розкажіть мені про себе" Ліз вирішила не перераховувати "по черзі" всі компанії зі свого резюме. Замість цього вона запитала інтерв'юера, що йому було б "найцікавіше дізнатися про неї".

Жінка успішно пройшла 11 співбесід у 8 компаніях Фото: Tiktok/techsalesgal

У відеоролику, який набрав майже півмільйона переглядів і понад 52 000 вподобань у TikTok, вона пояснила, що зазвичай починає з представлення себе і місця, звідки вона родом.

"Я ніби по черзі проходжуся по кожній компанії у своєму резюме. А оскільки я часто міняю роботу, мені здається, що це відкриває двері для розмов, які я не хочу вести. Тому сьогодні я зробила дещо нове. Я сказала: "Я рада розповісти про себе все, що завгодно, під час цього інтерв'ю", — розповіла Ліз.

Американка додала, що хоче бути впевненою в тому, що протягом 30-хвилинної співбесіди вона розповість тільки те, що має для них значення. Такий підхід виявився ефективним, бо роботодавець сказав, що йому було особливо цікаво дізнатися про її "досвід продажу інструментів у сфері розробки програмного забезпечення".

"І я ніколи не говорила про некрасиві моменти в моїй кар'єрі. Мене навіть не питали про них, тому що у нас була така насичена бесіда про те, про що він хотів поговорити", — додала вона, після чого назвала себе "генієм".

Глядачам сподобалася сміливість жінки.

"Ця відповідь також неголосно підкреслила ваші навички продажів — як ви сказали, саме так ви б розмовляли з клієнтом перед демонстрацією!" — написав один із користувачів у коментарях під відео.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, поки вона була в лікарні.

Також стало відомо, що чоловікові випадково виплатили зарплату в 367 разів більшу за його оклад. Незабаром після усвідомлення помилки компанія зв'язалася зі своїм колишнім співробітником і попросила його повернути гроші, але той відмовився.