"Кишит вшами": в Австралии мать-веганка не хочет травить паразитов на голове у дочери

Женщина, решившая не называть своего имени, рассказала о том, что семья подруги ее дочери давно знает о вредных насекомых, но ничего не делает, чтобы не навредить им.

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Мать из Австралии, отказывается травить вшей на голове у дочери из-за ее веганского образа жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Этой информацией поделилась соседка австралийки, чьи дочери дружат. По словам этой женщины, во время пребывания девочки у них в гостях, она заметила, что школьница непрерывно чесала голову. Проведя осмотр ее волос, хозяйка дома обнаружила, что голова ребенка "буквально кишит вшами".

Обеспокоенная родительница из Австралии обратилась в редакцию 9Coach за советом, как ей образумить мать девочки. В письме, которое было написано в 2015 году, но недавно всплыло в интернете, женщина рассказала, что "восхитительная" Ривер — лучший друг ее дочери.

"Моя семилетняя дочь дружит с соседской девочкой, семья которой — вегетарианцы. Это нормально. Мы уважаем их выбор и даже готовим специальную еду, когда малышка Ривер приходит поиграть", — писала женщина.

Иллюстративное фото Фото: скриншот/YouTube

Во время одной из игр мать не могла не заметить, что подруга ее дочери "яростно" чешет голову. При ближайшем рассмотрении родительница обнаружила, что голова семилетней девочки "кишит вшами". После этого обеспокоенная мать решила поговорить об этом с соседкой. Однако она была шокирована, узнав, что та прекрасно знает о наличии у своей дочери головных вшей, но не может их уничтожить. Мама девочки рассказала, что ее вегетарианский образ жизни означает, что она не может убить ни одно живое существо.

Вместо обычных методов родительница стала расчесывать волосы дочери в саду, вычесывая вшей в траву и надеясь, что так у них будет больше шансов выжить.

Теперь женщина переживает, что ее дочь может "заразиться" вшами из-за контакта с подругой.

"Вычесывание их в сад никак не поможет, а я не хочу, чтобы моя дочь была покрыта паразитами", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что 10-летняя школьница вышла замуж за несколько дней до смерти. Несмотря на надежды ее родных на то, что девочке удастся победить смертельную болезнь, в июне этого года они получили ужасное известие о том, что ей осталось жить совсем не много.

Также стало известно, что женщина более года выдавала себя за врача. Мария Макберни занималась выдачей рецептов и выдавала себя за медицинского работника на протяжении более года. Женщина использовала в качестве прикрытия имя и лицензию своей родственницы.