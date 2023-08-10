"Кишить вошами": в Австралії мати-веганка не хоче труїти паразитів на голові в доньки

Жінка, яка вирішила не називати свого імені, розповіла про те, що сім'я подруги її доньки давно знає про шкідливих комах, але нічого не робить, щоб не нашкодити їм.

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Мати з Австралії, відмовляється труїти вошей на голові у дочки через її веганський спосіб життя. Про це пише Daily Mail.

Цією інформацією поділилася сусідка австралійки, чиї доньки дружать. За словами цієї жінки, під час перебування дівчинки в них у гостях, вона помітила, що школярка безперервно чухала голову. Провівши огляд її волосся, господиня будинку виявила, що голова дитини "буквально кишить вошами".

Стурбована мати з Австралії звернулася до редакції 9Coach за порадою, як їй напоумити матір дівчинки. У листі, який був написаний 2015 року, але нещодавно сплив в інтернеті, жінка розповіла, що "чудова" Рівер — найкращий друг її доньки.

"Моя семирічна донька дружить із сусідською дівчинкою, сім'я якої — вегетаріанці. Це нормально. Ми поважаємо їхній вибір і навіть готуємо спеціальну їжу, коли малятко Рівер приходить погратися", — писала жінка.

Ілюстративне фото Фото: скриншот/YouTube

Під час однієї з ігор мати не могла не помітити, що подруга її доньки "люто" чухає голову. При найближчому розгляді мати виявила, що голова семирічної дівчинки "кишить вошами". Після цього стурбована мати вирішила поговорити про це із сусідкою. Однак вона була шокована, дізнавшись, що та прекрасно знає про наявність у своєї доньки головних вошей, але не може їх знищити. Мама дівчинки розповіла, що її вегетаріанський спосіб життя означає, що вона не може вбити жодну живу істоту.

Замість звичайних методів мати почала розчісувати волосся доньки в саду, вичісуючи вошей у траву і сподіваючись, що так у них буде більше шансів вижити.

Тепер жінка переживає, що її донька може "заразитися" вошами через контакт із подругою.

"Вичісування їх у сад ніяк не допоможе, а я не хочу, щоб моя донька була вкрита паразитами", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що 10-річна школярка вийшла заміж за кілька днів до смерті. Попри надії її рідних на те, що дівчинці вдасться перемогти смертельну хворобу, в червні цього року вони отримали жахливу звістку про те, що їй залишилося жити зовсім не багато.

Також стало відомо, що жінка понад рік видавала себе за лікарку. Марія Макберні займалася видачею рецептів і видавала себе за медичного працівника впродовж понад року. Жінка використовувала як прикриття ім'я та ліцензію своєї родички.