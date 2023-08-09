Останнє бажання: 10-річна школярка вийшла заміж за кілька днів до смерті (фото)

Попри надії її рідних на те, що дівчинці вдасться перемогти смертельну хворобу, у червні цього року вони отримали жахливу звістку про те, що їй залишилося жити лише кілька днів.

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У США 10-річна Емма Едвардс вийшла заміж за свого хлопця Деніела в рамках свого останнього бажання за кілька днів до своєї смерті. У дівчинки з Північної Кароліни у квітні 2022 року було діагностовано гострий лімфобластний лейкоз. Про це пише Daily Star.

Попри надії її сім'ї на те, що їй вдасться перемогти смертельну хворобу, у червні цього року вони отримали жахливу звістку про те, що їй залишилося жити всього кілька днів. Її мама Аліна розповіла, що мрією її дочки було вийти заміж за свого 10-річного бойфренда, Деніела Маршалла Крістофера Вільямса-молодшого, відомого також як DJ.

У восьмирічному віці вони навіть намагалися "зіграти весілля" у школі під час обідньої перерви. Друзі та родичі вирішили здійснити мрію Емми, і 29 червня відбулася урочиста церемонія, на якій були присутні 100 гостей, а вчителька навіть виголосила промову про те, як зародилися їхні стосунки.

"Більшість дітей хочуть поїхати в Діснейленд, але Емма хотіла вийти заміж, стати дружиною і народити трьох дітей. Вона була просто душка. Я завжди кажу, що ми, напевно, зробили шлюб дуже веселим, тому що це все, чого вона хотіла", — розповіла Аліна.

29 червня відбулася урочиста церемонія, на якій були присутні 100 гостей Фото: Kennedy News & Media

Вона додала, що коли вона і мама діджея дізналися, що молода пара намагалася одружитися в школі, то об'єдналися для організації весілля.

"Усе мало відбутися дуже швидко. Ми організували її менш ніж за два дні. Це було так чудово, і все так добре склалося. Її батько може сказати, що він подарував їй весілля. Наш друг вів церемонію, його подруга прочитала вірш із Біблії, а її найкраща подруга була подружкою нареченої. Усі змогли побачити її, хто не мав такої можливості. Коли у вас рак, ви перебуваєте на самоті. Емма була світським метеликом, тому їй було важко перебувати далеко від усіх", — додала американка.

Мама Емми зазначила, що доньці було дуже боляче, коли вони її одягали. На весіллі були лікарі, медсестри, вчителі, родина та друзі.

На жаль, Емма померла менш ніж через два тижні, 11 липня, але її рідні кажуть, що вдячні за те, що змогли допомогти їй здійснити її мрію.

Раніше Фокус повідомляв, що два пенсіонери через 68 років дізналися, що їх поміняли в пологовому будинку. Річард Бове та Едді Амброуз з Канади вважають, що втратили багато часу, не знаючи один про одного, але обидва запевняють, що не хотіли б нічого змінювати. Наразі вони спілкуються сім'ями й планують разом відзначати спільне свято — день народження.

Також стало відомо, що жінка понад рік видавала себе за лікарку. Марія Макберні займалася видачею рецептів і видавала себе за медичного працівника впродовж понад року. Жінка використовувала як прикриття ім'я та ліцензію своєї родички.