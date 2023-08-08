Українське коріння: два пенсіонери через 68 років дізналися, що їх поміняли при народженні (фото)

Річард Бове та Едді Амброуз із Канади вважають, що втратили багато часу, не знаючи одне про одного, але обидва запевняють, що не хотіли б нічого змінювати. Наразі вони спілкуються сім'ями та планують разом відзначати спільне свято — день народження.

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Двоє 68-річних чоловіків зіткнулися з відкриттям, що в далекому 1955-му році, під час їхнього народження, сталася плутанина в пологовому будинку. У результаті цієї помилки Річард Бове провів усе своє життя, виховуючись у сім'ї індіанців, тоді як Едді Амброуз був узятий на виховання українськими емігрантами. Про це пише The Insider.

Правду стало відомо після проходження тестів ДНК. Це викликало сильне здивування в обох чоловіків. Їхня історія вразила весь світ, а їхні імена, як і раніше, миготять у заголовках світових ЗМІ.

"Ми обидва погодилися з тим, що якби ми відкрили цю історію, і ніхто б більше про це не дізнався, ми б просто закрили книжку і нікому б не розповіли", — сказав Річард Бове, один із чоловіків, в інтерв'ю газеті New York Times.

Річард, рибалка і бізнесмен, пройшов тест на ДНК, який йому подарувала старша донька 2020 року. Він розповів, що був приголомшений відкриттям, що його предками є українці, поляки та євреї-ашкенази, а не корінні жителі та французи, яких він вважав своїми.

Річард Бове провів усе своє життя, виховуючись у сім'ї індіанців Фото: Alamy

У 2022 році жінка, на ім'я Евелін Стокі провела аналогічне дослідження і дійшла висновку, що в неї є кровний брат — Річард Бове. Вона з'ясувала, що як новий потенційний родич, так і чоловік, якого вона все життя вважала своїм рідним братом Едді Амброузом, народилися в один і той самий день, в одному пологовому будинку в канадській провінції Манітоба.

Чоловікам вдалося зв'язатися й обговорити несподіване відкриття, яке виявилося для них обох дуже дивним. Вони усвідомили, що недбалість, яку проявили співробітники пологового будинку в 1955 році, вплинула на їхнє життя і виховання.

Бове розповів, що в дитинстві він на власному досвіді переконався в жорстокості політики Канади стосовно корінного населення, оскільки в рамках зусиль з асиміляції дітей корінних народів у білих сім'ях його було болісно розлучено зі своєю матір'ю-крі.

"Річард сказав мені, що я, ймовірно, не вижив би — настільки жорстоким було виховання", — розповів Амброуз про виховання Бове.

Едді Амброуз був узятий на виховання українськими емігрантами Фото: The New York Times

Сам Амброуз, своєю чергою, насолоджувався щасливим і безтурботним дитинством. Він виховувався в сім'ї українських емігрантів, які були фермерами, володіли магазином і поштовим відділенням у містечку Рембрандт. При його народженні в сім'ї вже налічувалося три доньки, тож як єдиний син, Едді мав однакову прихильність як з боку батьків, так і серед сестер.

"Річард мав отримати моє виховання в люблячій родині. Це мав бути він. Він повинен був мати цю любов", — сказав Едді.

Чоловіки розповіли, що вони вважають що змарнували багато часу, не знаючи одне про одного, але обидва запевняють, що не хотіли б нічого змінювати. Наразі вони спілкуються сім'ями та планують разом відзначати спільне свято — день народження.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік жив як "людина-кріт" у прихованому підземному тунелі. Уперше громадськість дізналася про людей, які уникають сонячного світла, коли акторка фільмів для дорослих Дженні Лі кинула свою роботу і вирушила жити в підземні тунелі. Але вона лише одна з багатьох, хто вирішив сховатися в тіні.

Також стало відомо, що жінка понад рік видавала себе за лікарку. Марія Макберні займалася видачею рецептів і видавала себе за медичного працівника впродовж понад року. Жінка використовувала як прикриття ім'я та ліцензію своєї родички.