"Смеется вся страна": жених приготовил невесте "сюрприз", из-за которого она подала в суд

Массимо Сегре удивил свою невесту Кристину и всех гостей, когда, произнося свадебные клятвы, объявил, что он хочет предоставить ей "свободу любить", и продемонстрировал доказательства предполагаемой измены с известным адвокатом.

В Италии 64-летний жених Массимо Сегре прямо во время репетиции свадьбы, на которой присутствовали 200 гостей, решил отомстить своей 47-летней возлюбленной Кристине Сейманди за измену. Об этом пишет Napolike.it.

Недавно в Турине прошла свадебная церемония влиятельного банкира и политконсультантки, которая вызвала волну удивления и споров. У Серге и Сейманди был 3-летний роман, который плавно перетек в свадьбу, куда пригласили 200 человек.

Церемония была отложена из-за пандемии, но состоялась недавно. Во время вечеринки жених решил предать огласке шокирующее откровение. В разгар произношения свадебных клятв он сменил тон, объявив, что хочет дать Кристине "свободу любить", и продемонстрировал доказательства предполагаемой измены с известным адвокатом.

"Я всегда думал, что любить кого-то означает желать ему благополучия. Даже больше, чем твое собственное. И потому я даю Кристине свободу любить, особенно известного адвоката", — сказал финансист.

Жених продемонстрировал доказательства предполагаемой измены с известным адвокатом Фото: Italy 24

По словам 64-летнего мужчины, план мести зародился у него, когда стало известно об измене его возлюбленной. Он решил не отменять свадьбу, а захотел раскрыть неверность спутницы перед всеми собравшимся гостями.

Кроме того, Сегре предложил Сейманди отправиться в медовое путешествие со своим адвокатом, а не с ним. В заключение он извинился перед присутствующими, покинул вечеринку и, как сообщают журналисты, отправился в путешествие на Занзибар.

Такой "сюрприз" не понравился Кристине, и она решила, что намерена подать в суд на банкира. По ее словам, над ней "смеется вся страна".

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.