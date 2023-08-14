Собака с "человеческим лицом": люди начали сравнивать милое животное со звездами (фото)

Домашний питомец Йоги произвел настоящий фурор в интернете после того, как его снимок попал в соцсети. Именно тогда многие люди заметили, что у животного человеческие черты лица.

Люди удивляются тому, насколько собака породы шипу по кличке Йоги похожа на человека. Фото стало вирусным в соцсетях еще в 2018 году. Об этом пишет The Mirror.

Домашний питомец Йоги произвел настоящий фурор в интернете после того, как на Reddit была опубликована фотография, на которой он изображен вместе с другой собакой по кличке Дарья. Именно тогда многие люди заметили, что у животного человеческие черты лица. Вскоре изображение появилось в Twitter, где люди стали сравнивать Йоги со знаменитостями. Например, с Эдом Шираном.

"У него самые человеческие глаза из всех, что я видел у собак", — сказал один из наблюдателей.

Издание отмечает, что в цифровой век слишком легко подделать изображение. Поэтому их репортеры спросили владелицу Йоги, Шанталь Дежардинс, не развлекалась ли она в Photoshop.

Шанталь сказала, что Йоги появился у нее в апреле 2018 года Фото: Caters News Agency

"Это фото вовсе не подделка. Это мои собаки. Я разместила фотографию в декабре. Она действительно не отредактирована. Я вообще не фотограф. Я думаю, что это просто его глаза и то, как он смотрит в камеру", — рассказала 27-летняя жительница Массачусетса.

Шанталь сказала, что Йоги появился у нее в апреле 2018 года, и он такой же, как и все остальные щенки. По ее словам, раньше она не видела его "человеческого лица".

"Он любит играть и обниматься. Это забавно, потому что раньше я этого не замечала. Я вижу его по-другому", — добавила она.

Хотя Шанталь по-прежнему видит своего шипу таким же, другие не могут перестать видель его "мужское лицо". Одни называют его "тревожным". Другие считают, что собака — это "Николас Кейдж, переодетый в эвока".

Британские СМИ узнали о Йоги от репортера BuzzFeed Элли Холл, которая опубликовала его фотографию в Твиттере и вызвала всевозможные сравнения со знаменитостями.

Шанталь подтвердила, что Йоги на самом деле хороший мальчик и совсем не похож на Николаса Кейджа или любого другого мужчину. По его словам, именно освещение, ракурс и выражение лица сделали собаку очень похожей на человека.

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