Стала серебристой: чешуя самой старой золотой рыбки потеряла окрас (фото)

Самец по кличке Тиш установил рекорд Гиннесса как самая старая золотая рыбка в истории. Он удивительным образом достиг 43-летнего возраста.

Тиш, самая старая золотая рыбка в истории, которая дожила до 43 лет. В последние годы жизни ее чешуя начала меняться с золотой на серебристую. Об этом пишет Oddity Central.

Средняя продолжительность жизни обычной золотой рыбки (Carassius auratus) составляет 10-15 лет. Однако самец по кличке Тиш установил рекорд Гиннесса как самая старая золотая рыбка в истории. Он удивительным образом достиг 43-летнего возраста.

Рыбка провела свою жизнь в аквариуме в Северном Йоркшире (Великобритания) под присмотром Хильды Хэнд и ее сына Питера. Последний получил Тиша в качестве приза на ярмарке в 1956 году, когда ему было всего 7 лет. После его ухода из дома мать продолжала ухаживать за стареющей золотой рыбкой.

Издание отмечает, что никто не ожидал, что Тиш доживет до 43 лет. Спустя 24 года после смерти ему по-прежнему принадлежит рекорд самой старой золотой рыбки в истории.

"У него здоровое питание и всегда спокойная жизнь. Он такой же пенсионер, как и мы, и ему нужно действовать более медленно", — сказала Хильда Хэнд в интервью в 1998 году, когда Тиш был официально признан самой старой золотой рыбкой в мире.

Хильда Хэнд однажды вернулась домой и увидела рыбку на полу Фото: Guinness World Records

Тиш жил в одном аквариуме с другой золотой рыбкой, Тошем, но тот скончался в 1976 году в возрасте 19 лет. В 1988 году он был близок к смерти, когда выпрыгнул из своей аквариума на пол. Хильды в это время не было дома, и когда она вернулась, то не знала, как долго он пролежал на ковре. К счастью, как только она положила его обратно в воду, он начал плавать как ни в чем не бывало.

В беседе с журналистами в 1998 г. Хильда Хэнд сказала, что в последние годы жизни цвет Тиша из золотого превратился в серебристый, подобно тому, как волосы людей и других млекопитающих белеют с возрастом. Тиш скончался 6 августа 1999 года, но остается самой старой золотой рыбкой в истории.

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