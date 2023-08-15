Херувимы из ада: супруги полностью изменили свое тело и попали в Книгу рекордов Гиннеса (фото)

Супруги называют многочисленные татуировки и операции эстетикой и отмечают, что не жалеют о своих поступках, ведь это именно то, что им нравится.

Габриэла Перальта и ее муж Виктор, которые познакомились в Аргентине, были занесены в Книгу рекордов Гиннеса за "самое большое количество модификаций тела". Супруги имеют в общей сложности 91 татуировку и модификацию, включая шрамы, черные глазные яблоки и раздвоенный язык. Об этом сообщает издание Мirror.

Габриэла Перальта вышла замуж за шоумена более 15 лет назад после того, как их связала любовь к изменению своего тела.

Одной из последних процедур, которые провела британка, стало вживление импланта под шею, чтобы ее руки казались больше.

"Я хотела сделать эту модификацию, потому что хочу добавить объема своему телу. На самом деле модификация для меня является частью моего полного внешнего вида и добавляет новую деталь к образу. Это и делает меня настоящей", — объяснила она.

Женщина рассказала, что процесс не приносит ей дискомфорта.

"Мне забавна боль. Это часть шоу, она не идет ни в какое сравнение ни с чем другим. Это инструмент, чтобы добиться оптимальных результатов", — говорит Габриэла Перальта.

Супруги считают, что их действия имеют эстетический характер, ведь так они украшают себя.

"Для меня негативных реакций не существует, так как я не обращаю на них внимания. Я уверена в том, что мне нравится и чего я хочу для себя, поэтому я не угождаю своей жизнью другим людям и не позволяю им вторгаться в нее. Я ни о чем не жалею", — добавила женщина.

Габриэла Перальта и ее муж Виктор

Напомним, что 56-летняя жительница Германии потратила 29 тысяч евро на татуировки по всему телу, чтобы выглядеть как "красивый луг". Теперь тело Керстин Тристан покрыто тату чуть менее, чем полностью, и, по ее словам, она любит себя как никогда прежде